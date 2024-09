Sine Municipal de Porto Velho promoverá “Dia D” de serviços assistenciais e vagas de emprego para PcD

O Sine Municipal de Porto Velho, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia (SRTE/RO), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realiza o Dia D de inclusão da pessoa com deficiência (PcD) no mercado de trabalho no próximo dia 24 de setembro.

O Dia D será das 08h às 17h, na sede do Sine Municipal Centro, localizado na Rua General Osório, 81 - Centro, no térreo. Mais informações pelos telefones (69) 3224-8149 ou (69) 99336-3914.

O Sine Municipal ofertará mais de 100 vagas de emprego para PcD, auxílio na Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro desemprego, orientação profissional, cadastro de vagas (para empresas) e cadastro de currículos.

O evento vai oferecer 50 atendimentos do INSS, inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) com a Semasf e palestras da Semtran, além de informações sobre direitos e deveres da pessoa com deficiência, garantindo o acesso à informação.