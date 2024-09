Governo do Estado destina mais de R$ 40 milhões em agosto para projetos de apoio direto aos produtores

Foto: Thiago Kaue / SECOM

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), realizou em agosto o pagamento de 2.950 projetos em apoio direto aos agricultores, que somam R$ 40,7 milhões, esse foi o maior desembolso mensal realizado neste ano. São recursos que chegam para fomento e subvenção de juros para investimentos nas propriedades rurais. Os Programas Água para Todos e Financia Leite SC lideram o repasse de recursos no mês.

Os projetos são encaminhados pelos produtores nos escritórios da Epagri e tramitam pela SAR para análise e elaboração dos contratos. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, destaca que esses recursos são fundamentais para garantir novos investimentos nas propriedades. “Conforme diretriz do governador Jorginho Mello, esses programas são de apoio direto ao produtor, significam mais investimento, melhorias nas estruturas e um novo fôlego para permanecerem no meio rural”, afirma.

O Programa Água para Todos contemplou o pagamento de 479 projetos, totalizando o repasse de R$ 15,1 milhões neste mês. São recursos que atendem financiamento para captação, armazenamento e equipamentos para água e tratamento de efluentes, proteção de nascentes e práticas conservacionistas, além da irrigação e piscicultura. Esse programa tem como público alvo os produtores enquadrados no Pronaf, exceto quanto aos quatro módulos fiscais.

Em agosto foram pagos R$ 12 milhões, contemplando 358 projetos do Financia Leite SC – do Programa Leite Bom SC, voltado a investimentos no sistema produtivo leiteiro por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), atende os produtores que se enquadram no Pronaf. Esse programa foi lançado pelo Governo do Estado em abril desse ano, para fortalecimento da atividade leiteira.

O Programa Financia Agro SC destinou R$ 8,4 milhões em agosto, atendendo 270 contratos. São investimentos visando à melhoria de sistemas produtivos no acesso à energia elétrica, na inovação, na agregação de valor, no turismo rural e no apoio à legalidade produtiva.

Para o pagamento de Subvenção de juros do Pronampe Agro Emergencial Custeio foram destinados R$ 1,9 milhão, com 1,7 mil contratos pagos. Ao Programa Jovens e Mulheres no Campo foi repassado R$ 1,7 milhão em agosto para 143 contratos, com o objetivo de proporcionar maior autonomia ao jovem e/ou à mulher, iniciando um processo de sucessão familiar nas atividades agropecuárias das propriedades.

Em agosto, o Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa) investiu R$ 1,4 milhão na indenização de 84 produtores rurais pelo abate sanitário de animais doentes positivados para tuberculose e brucelose, possibilitando a eliminação dessas doenças do rebanho bovino, preservando também a saúde das famílias rurais e dos consumidores.

