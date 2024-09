Candidata renuncia e PODEMOS sofre mais um revés na campanha em Porto Velho

Dando visíveis sinais de fraqueza ao longo do caminho, a campanha do PODEMOS em Porto Velho para o pleito de 2024 sofreu mais um revés no início da noite deste sábado (31). A Empresária Gabriela Rebouças, candidata a vereadora pela legenda, apresentou a sua carta de renúncia à sua candidatura à Mesa Diretora do PODEMOS.

Essa debandada vem aumentando conforme a campanha do PODEMOS enfrenta dificuldades em meio ao isolamento de seu candidato, o ex-deputado Léo Moraes, que não conseguiu articular um arco de alianças, permanecendo isolado para uma possível gestão.

Formando uma consistente bancada na Câmara de Porto Velho no último pleito, o PODEMOS chega fragmentado para 2024, com a saída de alguns vereadores. A legenda traz como principal nome ao Legislativo o irmão de Léo Moraes, fato que gerou insatisfação por parte de alguns candidatos por observarem privilégios e direcionamentos, com isso, preferiram "pular do barco". A expectativa é de que novas renúncias sejam apresentadas ao PODEMOS antes do dia da eleição.

Sem apoio, a campanha do PODEMOS segue enfrentando grandes desafios.

VEJA O DOCUMENTO