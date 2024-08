Governo do Tocantins realiza encontro estadual para planejamento da safra 2024/2025

Na abertura do evento, o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, ressaltou a importância do encontro para a troca de conhecimentos sobre as condições climáticas futuras - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), realizou nessa quinta-feira, 29, o 10º Encontro Estadual para Apresentação das Tendências Agroclimatológicas para a safra 2024/2025. O evento, que ocorreu no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, reuniu um público de aproximadamente 350 participantes.

Durante a abertura do evento, o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destacou a importância da influência do clima para a safra 2024/2025. “Esse encontro é de suma importância, pois é o momento de troca de conhecimentos sobre as condições climáticas futuras para os produtores rurais. Sabemos que temos condições adversas do clima e, conhecendo essas condições, os produtores poderão definir as melhores tomadas de decisões na produção agrícola”, pontuou o secretário.

No encontro, foram abordados temas sobre as previsões e perspectivas climáticas para a safra 2024/2025 no Tocantins; as mudanças climáticas e os impactos na produção agropecuária; e as ações de mitigação e adaptação em curso.

O meteorologista Francisco de Assis Diniz, que foi palestrante no evento, explicou os principais fenômenos climáticos que podem influenciar a produção agrícola no Tocantins. “Estamos repassando as informações das perspectivas agroclimáticas sobre o que poderá ocorrer nesta safra 2024/2025, aqui no Tocantins. Essa informação é primordial para os produtores fazerem os seus planejamentos produtivos, no qual podemos contar com o período chuvoso, que deve iniciar agora em meados de outubro, prolongando até março e abril de 2025”, salientou o meteorologista.

Presente na reunião, o produtor José Raimundo, do município de Chapada de Natividade, ressaltou que planeja produzir 500 hectares de soja e 200 hectares de milho safrinha. “É de fundamental importância essas previsões que os especialistas nos repassam, uma vez que com esse conhecimento, nós produtores teremos como traçar um plano, reduzindo os riscos e evitando as perdas nas lavouras”, enfatizou o produtor.

