Governo do Tocantins promove oficina de rotinas de funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal visando a inclusão positiva

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, promoveu nessa quinta-feira, 29, uma oficina voltada para a capacitação e aperfeiçoamento das rotinas de funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), com o objetivo de fortalecer a inclusão positiva no setor produtivo. O evento teve a participação de representantes das secretarias de agricultura municipais, inspetores e auxiliares, médicos veterinários e técnicos, abordando desde a gestão de documentos até casos práticos de inspeção.

A abertura do evento contou com a fala do superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no Tocantins, Marco Túlio Nascimento, que destacou a importância do aprimoramento das práticas de inspeção para garantir a qualidade e segurança dos produtos agroindustriais no Tocantins, enfatizando o compromisso do governo estadual com a modernização e eficiência dos serviços de inspeção. “Esse trabalho constante que é feito pela Seagro, Ruraltins, Adapec e todas as secretarias envolvidas, é pra deixar organizadas as cadeias produtivas do Estado, do agro, que são tão importantes para nossa arrecadação, geração de emprego e renda. Quero parabenizar o governador Wanderlei Barbosa, que não tem medido esforços para dotar todas as estruturas governamentais, desenvolvendo projetos que fortalecem a produção do Estado, destacando a importância desse trabalho de levar a informação para todos os municípios sobre os selos e as certificações necessários para a comercialização dos produtos”, ressaltou o superintendente regional da Conab.

O diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo Vasconcelos, destacou a importância do encontro. “Essa capacitação tem como objetivo socializar as informações a respeito das certificações, visando o mercado estadual e o desenvolvimento do setor produtivo na agricultura familiar. A Seagro também disponibiliza essas capacitações em formato virtual, para que os municípios possam aprender mais sobre as regras de inspeção”, explica o diretor.

Dentre os temas abordados, a rotina de gestão de documentos para os Serviços de Inspeção Municipal, apresentada pela dra. Verônica França, engenheira de alimentos e secretária executiva do Susaf-TO, destacou-se como um dos tópicos centrais. Verônica França, que também é gerente de Fomento à Agroindústria, conduziu outras palestras ao longo do dia, como a organização física do escritório do SIM e a elaboração de laudos de vistoria e memoriais descritivos.

A médica veterinária dra. Polyanna Pereira Lins Faria, auditora técnica da Câmara Técnica do Susaf-TO, também trouxe contribuições significativas, abordando desde a organização física dos escritórios do SIM até os processos para registro de estabelecimentos e elaboração de laudos de vistoria.

O período da tarde foi dedicado à análise de fluxos de projetos agroindustriais, com enfoque em abatedouros de aves, entrepostos de ovos, laticínios e produtos cárneos. Esse bloco foi conduzido por Verônica França e pelo dr. Joellington Fônseca, médico veterinário da Seagro e auditor técnico do Susaf-TO.

Casos práticos envolvendo inspeções municipais em laticínios, abate de bovinos em Colinas e Natividade, foram discutidos detalhadamente, proporcionando aos participantes uma compreensão aprofundada dos desafios e das melhores práticas no campo. A oficina foi uma oportunidade para os participantes aprimorarem suas habilidades e conhecimentos, refletindo o compromisso contínuo do Governo do Tocantins com a excelência nos serviços de inspeção e a inclusão positiva no setor agroindustrial.

Susaf

O Susaf-TO é um sistema estadual que tem por objetivo promover a equivalência entre os Serviços de Inspeção Municipais (SIMs) e o Estadual, harmonizando os procedimentos de registro, inspeção e fiscalização de agroindústrias familiares, artesanais e de pequeno porte do Estado do Tocantins.

A adesão ao Susaf-TO é voluntária e realizada exclusivamente por meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) do município interessado, ficando a Seagro responsável pela presidência do sistema.

