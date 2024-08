Mariana Carvalho assegura recursos para a sinalização de atrativos turísticos em Porto Velho

Mariana Carvalho, candidata a prefeita de Porto Velho, reafirma seu compromisso com o fortalecimento do turismo na capital. Ainda por meio de seu mandato como deputada federal, ela já destinou recursos de emendas para a sinalização indicativas de pontos turísticos, ação que busca orientar e facilitar o acesso dos visitantes aos principais pontos de visitação da cidade.



“Porto Velho tem um vasto patrimônio cultural e natural que precisa ser mais explorado e divulgado. Com a sinalização adequada, turistas e moradores poderão conhecer e valorizar nossas belezas, como a pesca esportiva e os circuitos históricos. Pretendemos ampliar essa iniciativa em parceria com a iniciativa privada, dando continuidade ao trabalho que a gestão do prefeito Hildon Chaves tem realizado com êxito”, declarou Mariana.



Esses recursos garantiram a instalação de placas e totens, que contemplam 17 circuitos de turismo, quatro rotas e mapas turísticos desenvolvidos pela Prefeitura, visando melhorar a experiência dos visitantes e promover a cultura local.