Governo viabiliza 27 apresentações de artistas locais em palcos da Expoacre

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) publicou nesta quarta-feira, 28, a ficha para seleção de artistas interessados em participar no palco alternativo da Expoacre 2024, maior evento de agronegócios do estado, que começa neste sábado, 31, e termina no domingo, 8 de setembro.

Governo viabiliza apresentação de artistas locais em palcos da Expoacre. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Em atendimento à reivindicação de artistas, o governo do Acre, por intermédio da FEM, viabilizou que as 27 apresentações que seriam realizadas no palco Culturarte serão distribuídas nos palcos Fecomércio, Sebrae e Sertanejo, sendo 9 em cada palco.

Na ficha, os artistas poderão descrever, de modo claro e conciso, a atuação como artista (DJ, voz e instrumento, banda e grupo musical, e/ou grupo de dança), incluindo a sua experiência profissional na área.

O prazo de inscrições será desta quarta-feira, 28, até quinta-feira, 29. A ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada, por meio do e-mail: [email protected] ou presencialmente na sede da FEM, no Museu dos Povos Acreanos.

Todas as inscrições, via e-mail ou presencial, serão encerradas às 14h de quinta-feira, 29. As inscrições enviadas via e-mail após às 14h não serão consideradas, e as inscrições presenciais não serão recebidas.

