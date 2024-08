AVISO DE PAUTA: Feira Sabor Rural da Epagri chega à 13ª edição em Joinville

Evento será no shopping Mueller, de 29 de agosto a 1 de setembro (Fotos: Divulgação/Epagri)

O Shopping Mueller vai receber, de 29 de agosto a 1 de setembro, a 13ª edição da Feira Sabor Rural da Epagri. Produtos da agricultura familiar estarão à venda na Praça Central, das 10h às 22h.

Oito empreendimentos de agricultores familiares de municípios do Norte e do Planalto Norte Catarinense vão expor e comercializar alimentos. Serão ofertados mel, doces de frutas, melado, geleias de frutas, bolachas, pães artesanais, cucas, cachaça artesanal, licores, palmito e outros vegetais em conserva, queijos, embutidos e artesanatos.

Esta feira acontece duas vezes por ano. De acordo com a coordenadora do evento, extensionista social na regional da Epagri em Joinville, Daniela Martins Guimarães Nunes, a feira valoriza a agricultura familiar ao trazer os artesanatos e os sabores do campo e do mar diretamente para a cidade.

Foto: Reprodução/Secom SC

De iniciativa da Epagri de Joinville, a feira conta com a parceria do Shopping Mueller e municípios do Litoral e do Planalto Norte.

Serviço

O quê: Feira Sabor Rural da Epagri

Quando: De 29 de agosto a 1 de setembro, das 10h às 22h

Onde: Praça Central do Shopping Mueller, Rua Visconde de Taunay, 235 – Centro, Joinville – SC

Mais informações e entrevistas: Daniela Martins Guimarães Nunes, coordenadora da feira, fone (47) 3461-1535

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, fones: (48) 3665-5407/99161-9596