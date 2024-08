Dr. Clever reafirma compromisso com a população durante o lançamento de sua candidatura

Desde a última segunda-feira (26), a campanha de Dr. Clever Custódio (Avante) para vereador, em Porto Velho, está oficialmente nas ruas. O médico ortopedista e traumatologista mobilizou uma multidão de apoiadores, lideranças políticas e amigos no lançamento oficial de sua campanha, no bairro Cuniã.

Ao fazer uso da palavra, o candidato reiterou seu compromisso com a capital rondoniense. Profissional atuante no setor da saúde, esta será sua principal bandeira de atuação, seguida pela atenção e zelo em prol do servidor público.

Dr. Clever afirmou que conhece os pontos críticos do setor ao qual se dedica há anos e, por isso, quer estar na política. “Minha candidatura já deu certo”, disse ele. "O lançamento foi um sucesso. O povo aderiu. Estamos juntos. Vamos fazer mais por Porto Velho. Vamos trazer melhorias para nossa capital que tanto necessita. Pé no chão e rumo à vitória, se Deus assim nos abençoar", acrescentou.

Compromisso

"Vamos assumir o compromisso de criar o Hospital Municipal de Porto Velho e um Centro Especializado em Geriatria. Nossa população está envelhecendo, e a atenção a esse público ainda não é a devida. Eu sei como fazer tudo isso e onde buscar os recursos. Afinal, também quero retribuir na vida das pessoas aquilo que Deus fez na minha!", expôs o candidato aos presentes.

Divulgação

Apoios importantes

O lançamento contou com a presença do prefeito da capital, Hildon Chaves, que ressaltou a necessidade de a cidade ter nomes de referência e comprometidos com a vida das pessoas. O gestor destacou que boa parte dos eleitores ainda não tem o nome de um vereador para votar e, por isso, recomendou: "Nas próximas semanas, ligue para os seus contatos e pergunte, fale do Dr. Clever, explique quem ele é e peça o voto para ele. Nós vamos ter o vencedor nesta candidatura; quem votar nele não erra."

Também estiveram presentes o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil) e o presidente estadual do partido Avante em Rondônia, Jair Montes. Além dessas autoridades, a candidata a prefeita Mariana Carvalho e seu vice, Pastor Valcenir, fizeram um discurso de apoio à candidatura do médico ao Poder Legislativo Municipal.

Divulgação

Breve histórico

Dr. Clever nasceu em Ouro Preto do Oeste, no interior de Rondônia. É filho de uma técnica de enfermagem. Sua esposa, Fernanda Bressan, é médica pediatra e intensivista pediátrica. O casal tem três filhos: Clever, Maria Alice, e Bento, que está a caminho.