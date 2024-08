Governo do Tocantins abre inscrições para a 1ª Rota da Fruticultura

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e parceiros, abre inscrições para a 1ª Rota da Fruticultura, que percorrerá cinco municípios do Estado. A expedição começa na segunda-feira, 2, no município de Dianópolis, e se encerrará na sexta-feira, 6, na região do Bico do Papagaio, em Tocantinópolis.

A Rota da Fruticultura tem como objetivo reunir produtores, agroindústrias, técnicos e o poder público, valorizando a diversidade de frutas produzidas no Tocantins, além de promover a agricultura familiar e empresarial, bem como a geração de emprego e renda. Frutas como abacaxi, banana, cacau que é mais recente, citros, manga, maracujá e melancia, são exemplos do que o Estado já produz e do que ainda podem avançar, principalmente com adoção de novas tecnologias.

De acordo com o gerente de Agricultura da Seagro, Francisco Alves Lima, a fruticultura tocantinense se destaca pela produção de diversas frutas, culturas que possuem características específicas e se adaptam bem às diferentes regiões do Estado. “O Tocantins, com suas áreas agricultáveis e condições climáticas favoráveis, apresenta um potencial imenso para o desenvolvimento da fruticultura. A diversidade de frutas que podem ser cultivadas na região, aliada ao apoio do Governo do Tocantins, por meio da Seagro e Adapec, torna a fruticultura tocantinense promissora e capaz de gerar emprego e renda a população”, ressaltou o gerente.

Os municípios a serem visitados se destacam principalmente nas seguintes produções: Dianópolis (banana e manga); Miracema (maracujá); Barrolândia (abacaxi); Itaperatins (laranja e limão) e Tocantinópolis (cacau).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2023), juntos, os cinco municípios que serão visitados na Rota da Fruticultura plantam 4.770 de hectares de área de frutíferas, entre abacaxi, banana, laranja, limão, manga, maracujá e melancia.

Podem participar do evento, produtores, técnicos e acadêmicos e pessoas interessadas no assunto. As inscrições podem ser realizadas no link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BmKETLw-tyoaRmhwaY0uP0RgTo5JFl8E54kYRlQzbtaq8w/viewform?pli=1

São parceiros do evento o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),Terra Forte, Agrojem, Agro Pillati, Dima, Fazenda Santa Lourdes, Fazenda Jerusalém, Produtora de Melancia RR, Nova União Fruticultura e IPÊ Amarelo.

Exportação

Registros da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) revelam que as exportações brasileiras de fruticultura em 2023 foram de US$ 1,35 bilhão, o maior da série histórica. Desde 2019 as vendas externas brasileiras de frutas suplantam a cifra de US$ 1 bilhão, com um aumento de 24,5% no ano passado. O principal destino da fruticultura brasileira é a União Europeia. Cerca da metade de todo o valor exportado em frutas pelo Brasil é direcionado ao bloco europeu.