No Show Rural de Inverno, Estado reforça promoção de ações sustentáveis no campo

A troca de experiências sobre a agricultura de baixo carbono e o investimento em políticas que reconheçam e valorizem a adoção de boas práticas são fundamentais para estimular a sustentabilidade no campo. O assunto pautou a abertura do 2º Congresso Paranaense de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, no Parque Tecnológico da Coopavel, em Cascavel, na noite desta terça-feira (27).

O evento, organizado pela Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel (Areac) e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), acontece junto com o Show Rural Coopavel de Inverno.

Nesta quarta (28) e quinta-feira (29), a programação continua com palestras e apresentações de exemplos de sucesso em propriedades paranaenses que investem em práticas de baixa emissão de carbono. Além da Seab, participam empresas privadas, cooperativas, instituições de ensino e de pesquisa de diferentes regiões do Estado.

Agricultura de baixa emissão de carbono é como se denomina um sistema que busca reduzir a emissão de gases do efeito estufa na produção. Isso por ser feito com práticas como rotação de culturas, plantio direto, reflorestamento, integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), aproveitamento de dejetos animais para geração de energia, entre outros.

O Paraná lançou em 2023 o Plano Estadual para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária ( Plano ABC+ Paraná ), que estabelece desafios nacionais a serem vencidos nesse sentido até 2030.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, defendeu que, ainda que cuidar do solo, por exemplo, seja uma obrigação de todo produtor rural, é preciso haver reconhecimento concreto das boas práticas agrícolas. “O Paraná já é referência em vários assuntos da agricultura, e é hora de sermos referência também em práticas de baixo carbono. Podemos fazer uma agricultura mais sustentável, e o produtor precisa ser remunerado por isso”, destacou.

Souza citou o lançamento, na semana passada, do programa Irriga Paraná , iniciativa que visa incrementar em 20% a área irrigada no Estado com investimentos que somam cerca de R$ 200 milhões, entre linhas de crédito com juros subsidiados e pesquisa científica. Sistemas irrigados também estão entre as práticas previstas no Plano ABC+.

O presidente da Areac, Fernando Luiz Rocha Pereira, explicou que o objetivo do evento é trazer uma visão mais ampla do tema, envolvendo empresas privadas, entidades e governo. “É um tema extremamente atual e importante, muito falado no Brasil e no mundo, mas efetivamente pouco tem acontecido. Aqui vamos conhecer o que grandes empresas estão fazendo sobre o tema e de que forma pretendem atuar”, disse.

DEFESA AGROPECUÁRIA– Na tarde de terça-feira (27), a chefe de Divisão de Controle do Trânsito Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Maira Sypniewski, fez uma palestra sobre os trabalhos de fiscalização, destacando o potencial de monitoramento a partir das ferramentas tecnológicas. O evento foi organizado pela Câmara Técnica de Sanidade Agropecuária do Programa Oeste em Desenvolvimento.

SHOW RURAL– O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) é um dos 42 expositores do Show Rural Coopavel de Inverno. O Instituto apresenta cultivares e forrageiras para os produtores que visitarem o evento. Os extensionistas e pesquisadores prestarão esclarecimentos, bem como vão demonstrar a resposta dessas forrageiras a diferentes manejos, com diferentes períodos de pastejo.

Uma novidade desta edição é a apresentação do Show Rural Agroecológico nesta quarta-feira (28), que envolve vários parceiros, em especial a Itaipu Binacional e a Fapeagro.

O Show Rural Coopavel de Inverno acontece no Parque Tecnológico da Coopavel, km 577 da BR-277, em Cascavel. A abertura dos portões, diariamente, é às 8h30.

PRESENÇAS – Participaram do Congresso, do IDR-Paraná, o diretor-presidente, Richard Golba; a diretora de Pesquisa, Vânia Moda Cirino; o gerente regional José Lindomir Pezenti; o coordenador do polo de pesquisa e inovação em Santa Tereza do Oeste, Endrigo Antonio de Carvalho; e o chefe do núcleo regional da Seab em Cascavel, Lissandro Sarolli Veran.

Também estiveram presentes o diretor do Departamento de Florestas Plantadas da Seab, Breno Menezes de Campos; o diretor de Defesa Agropecuária da Adapar; Manoel Azevedo; a chefe da unidade regional da Adapar em Cascavel, Odete Volz Medeiros; além de servidores do Sistema Estadual de Agricultura, técnicos e engenheiros agrônomos.