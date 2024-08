Governo do Tocantins promove 1º Festival do Caju na região oeste do Estado

Primeiro Festival do caju ocorre nos dias 30 e 31 de agosto, em Araguacema - Foto: Madson Maranhão/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), Associação das Mulheres Agroextrativistas (AMA Cantão) e parceiros promovem o1º Festival do Caju, nos dias 30 e 31 de agosto, em Araguacema, região oeste do Estado. O evento ocorre, na feira coberta da cidade, com a participação de agroextrativistas do município e região.

A feira contará com agroextrativistas e agricultores familiares, expondo produtos como: doce, licor, bombom e torta de caju, óleo e doce de buriti, óleo de macaúba, jatobá, artesanato de capim-dourado, artesanato em geral, cajuína, rapadurinha e salgados de caju, bolos artesanais, açafrão, urucum, vinagre de jatobá e paçoca de gergelim com rapadura.

Na ocasião serão debatidos temas como: Agroextrativismo e economia solidária; Programa Acredita e Pé de Meia; oficinas com o chefe do Restaurante Temperança de Palmas, Tom Marinho; e ainda, debate com as agroextrativistas e seus projetos.

De acordo com a engenheira agrônoma da Seagro e uma das organizadoras da feira, Francisca Marta Barbosa, o 1º Festival do Caju promoverá oEncontrão das Mulheres Agroextrativistas da APA Cantão, visando o fortalecimento das suas organizações. “A intenção é a divulgação dos produtos das agricultoras familiares e extrativistas para a comunidade rural e urbana, e ao mesmo tempo conscientiza-las sobre a importância da conservação ambiental do cerrado e a riqueza da sua biodiversidade e, isto, dentro de uma área de preservação ambiental da qual estão inseridas todas as comunidades de mulheres agroextrativistas”, enfatizou

Plenária Estadual

O Fórum Estadual de Economia Solidária do Tocantins convida os agroextrativistas e pessoas interessadas que estarão no festival a participarem, no dia 29, da Plenária Estadual. Na ocasião serão debatidos temas sobre economia solidária e o bem viver; comercialização solidária; roda de trocas de experiências, rede agroextrativista, entre outros assuntos.