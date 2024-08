Prefeitura conclui pavimentação da linha Itapirema

Marcando a realização de um antigo sonho da comunidade rural, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu os trabalhos de pavimentação asfáltica da linha Itapirema. A ação beneficiou aproximadamente 2.200 metros da via, que começou a ser asfaltada ainda em 2015, quando foi pavimentado um trecho de cerca de 500 metros.



Realizado em etapas, o asfaltamento da linha Itapirema foi retomado pela gestão atual, inicialmente por meio de empresa terceirizada. Contudo, a Semosp realizou serviços de aterro, drenagem e implantação de bueiros, de forma a garantir a qualidade da pavimentação. Com a demora na continuação dos serviços por parte da empresa responsável, na última semana a Semosp tomou a frente, concluindo os trabalhos.



Depois de realizar o serviço de limpeza da via, a equipe de terraplenagem focou na preparação da sub-base, com o tratamento e reposição de material, seguido da compactação dos últimos metros a serem asfaltados. Nesta terça-feira (27), foi finalizada a aplicação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), até a entrada do anel viário.



Aliada à retomada das obras no local, a equipe de pavimentação da Semosp fez o reperfilamento, com a retirada do material comprometido, seguido do serviço de tapa-buracos nos 500 metros da antiga pavimentação. O trecho recuperado recebeu ainda sinalização, inclusive nas lombadas implantadas nas proximidades do comércio e da escola municipal Tupi.



A obra foi executada com recursos garantidos por meio de emenda parlamentar do ex-senador Acir Gurgacz (PDT), em convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a Prefeitura de Ji-Paraná, o governo de Rondônia e a Caixa Econômica Federal. As ações aconteceram com projeto e fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan).