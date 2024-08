Tentativa de extorquir deputado falha e DC ameaça abandonar a coligação de Mariana Carvalho

A denúncia foi apresentada pelo deputado à Polícia Federal, acompanhada de fotografias e de um vídeo. Também foi apresentado um recibo de transferência bancária da conta de um assessor do deputado para a presidente do DC, Raimunda Lucia da Silva Teixeira. O blog Entrelinhas teve acesso ao recibo.

Raimunda Teixeira, a presidente do DC, é mulher do ex-empresário Silvio Jorge, preso em Porto Velho na Operação Luminus, que há anos investigou suposta corrupção na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur). Silvio, antes de ser preso, teria apresentado uma série de denúncias.

De acordo com o que foi apurado, hoje Silvio Jorge trabalha com lobby. Ele teria conseguido se aproximar de um promissor político de Rondônia, e de acordo com o que circula nos bastidores, acabará ferrando a vida do cara.

Conforme a denúncia, quem de fato controlaria o DC não é Raimunda Teixeira, e sim o marido dela, o lobista Silvio Jorge. Ele teria tentado extorquir o deputado, que não pagou e denunciou o caso à Polícia Federal.

Como a tentativa de extorsão não deu certo, o DC anunciou que estava se retirando da coligação de Mariana Carvalho para apoiar Benedito Alves. Acontece que o partido permanece na coligação. Nada foi alterado perante a Justiça Eleitoral.