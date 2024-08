Devanildo Santana inaugura comitê de campanha e afirma "vamos desatar os nós"

Advogado e uma das personalidades políticas mais influentes do município, ao lado do prefeito Hildon Chaves, nos últimos anos, o candidato a vereador de Porto Velho, Devanildo Santana, deu a largada oficial da sua campanha em um grande ato de inauguração do seu comitê nesta última segunda-feira (26).

Instalado na avenida Jorge Teixeira, ao lado do Pitt Bull Lanches, o comitê ficará aberto à população para apresentar as propostas apresentadas por Devanildo Santana para a próxima legislatura na Camada de Vereadores, além de fornecer material de campanha e ser o ponto de encontro de seus apoiadores durante todo o pleito.

Com uma história de superação e exemplo de resiliência, Devanildo Santana, começou a trabalhar ainda muito jovem no interior de Rondônia, logo veio para Porto Velho, onde chegou a não ter onde morar, formou-se em Direto e se tornou um ativista das garantias populares, se destacando em sua primeira candidatura a vereador em 2016, ano em que firmou a sua duradoura e firma aliança com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

Na prefeitura, Santana mostrou uma habilidade política impressionante, chegando a ser chamado como o "desatador oficial de nós" da prefeitura de Porto Velho.

Presente no lançamento do comitê, o prefeito destacou a capacidade mostrada por Devanildo Santana desde o primeiro dia de seu mandato à frente dalobPoder Executivo da capital rondoniense.

"Toda gestão tem problemas que são difíceis de resolver, e quem resolvia tudo era o Santana, por isso eu acabei nomeando ele como o desatador geral de nós. Se tiver jeito, Santana resolve", afirmou Hildon Chaves.

Em seu pronunciamento, Santana garantiu que levará essa habilidade demonstrada durante o seu trabalho à frente da secretaria de governo da gestão Hildon Chaves.

"Juntos vamos desatar nós lá no parlamento, ouvindo a população e fazendo a diferença nos próximos quatro anos, assim como já vem sendo feito dentro da prefeitura de Porto Velho", disse o candidato Devanildo Santana.

A campanha de Devanildo Santana apoia Mariana Carvalho, prefeita.