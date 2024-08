‘Advogado do Diabo’: Canedo merece ser investigado pela OAB. Alô Conselho de Ética

Quem já viu o filme “Advogado do Diabo”? Quem já ouviu o ditado que fala em acender uma vela para Deus e outra para o diabo? Esse ditado é quando alguém serve a dois senhores. O blog Entrelinhas teve acesso a documentos e comprovantes de pagamento mostrando que, por incrível que pareça, isso está acontecendo em Rondônia. O advogado Nelson Canedo foi contratado pelo Podemos, e segundo o que circula nos bastidores políticos a cifra seria um milhão de reais. Acontece que o mesmo Canedo é advogado do União Brasil.

O candidato do Podemos é o ex-diretor geral do Detran, Léo Moraes, e a candidata do UB é a ex-deputada federal Mariana Carvalho. Canedo tem insistentemente protocolado ações na Justiça Eleitoral contra a candidata do União Brasil, mesmo sendo ele o advogado do partido. Como os pagamentos são mensais e são muitos, geralmente de R$ 7 mil por mês, os comprovantes estão no final deste artigo. Compensa dar uma olhada. Abaixo estão as ações do UB, onde Canedo consta como advogado, confira:

Além dos recebimentos mensais do União Brasil, Canedo também ganha por serviços esporádicos, em época de eleição. O conflito de interesses parece bem claro. Como advogado do Podemos, ele entra com uma ação contra a candidata do União Brasil. Será que ele mesmo vai defender o UB, já que é o advogado do partido?

Alô Conselho de Ética da OAB. Estão fazendo o que? Se bem que a OAB ficou muito desacreditada depois que a presidência serviu de blindagem para advogado, depois do recebimento da ação da isonomia dos professores estaduais que passaram a federais. Mas mesmo assim o conselho poderia fazer alguma coisa, porque a situação aparentemente está feia.

Abaixo tem a nota fiscal do escritório de Canedo e o comprovante de pagamento do União Brasil, no valor de R$ 280 mil. Pois é… vamos ver se para o Conselho de Ética da OAB isso é falta de ética. Ou para ser falta de ética é preciso o advogado se valer de um 38 e sair assaltando por aí.

Se o Conselho de Ética da OAB não faz nada, então a própria Justiça Eleitoral pode fazer. Canedo merece uma multa por litigância de má-fé. Ele teria induzido a Justiça a erro, supostamente tentando confundir propaganda com divulgação de material de interesse público. A Justiça mandou tirar do ar a site da prefeitura nesta semana, devido a uma ação movida pelo advogado.

A prefeitura estava desenvolvendo uma campanha sobre queimadas, para defender a população e gente que fica doente devido ao excesso de fumaça no ar, mas agora tudo parou por conta da determinação. Canedo atrapalha quem precisa de apoio.

Vale lembrar que esse mesmo Canedo entrou com uma ação, pedindo exatamente a mesma coisa na campanha passada. Olhe abaixo cópia da ação:

Na campanha passada Canedo também conseguiu uma decisão liminar determinando que a prefeitura tirasse o site do ar. Acontece que, no julgamento do mérito, ele perdeu a causa. Isso quer dizer que existe jurisprudência. Atenção Justiça Eleitoral: multa nele. Não é possível que ele não saiba que vai perder. Canedo não é burro. Claro que ele sabe. Abaixo, a decisão do mérito:

E por qual razão o advogado estaria enchendo a Justiça Eleitoral de ações, a exemplo dessa, que já foi julgada no passado e ele perdeu? De acordo com o que circula nos bastidores políticos, ele teria recebido R$ 1 milhão do Podemos, e precisaria impetrar o maior número de ações judiciais possível, para tentar justificar o valor.

Acontece que aparentemente não há o que justifique. Nos bastidores políticos se diz que pode ter caroço nesse angu. Está na hora de o Ministério Público Eleitoral investigar o advogado em relação e esse valor, considerado muito alto, e também sobre a forma como está sendo usado o fundo partidário do Podemos. O converseiro é grande.

Abaixo, os comprovantes de transferências bancárias do União Brasil ao escritório do advogado Nelson Canedo: