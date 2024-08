MPRO encerra Curso de Sobrevivência Urbana em Porto Velho

Com 24 horas de duração, o curso foi dividido em três módulos principais: defesa pessoal e atendimento pré-hospitalar de combate; tiro defensivo; e direção e sobrevivência urbana. As atividades abordaram desde técnicas de autodefesa até a condução segura em cenários de risco, capacitando os participantes para atuar com maior eficiência em emergências.



Participaram da capacitação membros do MPRO, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Defensoria Pública, do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A presença de representantes de diversas instituições reforçou o caráter interdisciplinar e colaborativo do treinamento, essencial para a atuação em situações críticas.



O Curso de Sobrevivência Urbana já foi realizado em outras comarcas, como Vilhena e Ji-Paraná, e faz parte das ações do MPRO para assegurar que seus membros e parceiros estejam preparados para enfrentar situações adversas com competência e segurança.