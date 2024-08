Governo de RO assina Ordem de Serviço para construção do Centro Socioeducativo de Porto Velho

A Ordem de Serviço para o início das obras de construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Porto Velho, foi assinada nesta sexta-feira (23), na Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo de Rondônia (Fease), na Capital, em uma cerimônia que reuniu representantes da instituição e autoridades locais. O Case Porto Velho será dedicado ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação.

Porto Velho é o segundo município da região Norte a receber uma unidade desse porte, com um investimento de R$ 21.006.399,16 (vinte e um milhões, seis mil, trezentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), originário de demanda judicial e incorporado aos cofres públicos. A estrutura a ser entregue na Capital, será semelhante à estrutura em funcionamento na cidade de Ji-Paraná, considerada a vila olímpica do Sistema Socioeducativo de Rondônia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do projeto para a política de ressocialização do governo. “O novo Centro Socioeducativo representa o empenho da gestão com a recuperação e reintegração dos adolescentes que estão em conflito com a lei. Com o novo espaço, o governo fortalece as chances de recomeço, oferecendo assim, um ambiente que promova a educação, desenvolvimento pessoal e cidadania.”

SOBRE A OBRA

A unidade do Case da Capital vai contar com alojamentos individuais, refeitório, salas de aulas e biblioteca, além de serviços médicos, sociais e psicológicos. Também serão oferecidas aulas de artesanato, informática, orientação religiosa, práticas agrícolas e áreas de convivência social, reforçando o compromisso com a ressocialização humanizada.

O coordenador de infraestrutura da Fease, Leonardo Terceiro, destacou o momento como a afirmação de um trabalho em equipe, que reflete a preocupação da gestão estadual na entrega de serviço público a população.

O presidente da Fease, Antônio Silva enfatizou que, o Case de Porto Velho será construído em conformidade com a legislação federal do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Este será um espaço completo e moderno, que inclui praça desportiva, pista de atletismo, quadra poliesportiva, salas de atendimento individual, ambientes de convivência familiar e comunitária, tudo planejado para atender às necessidades dos adolescentes e facilitar a reintegração social.”