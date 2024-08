Com meta de ultrapassar R$ 325 milhões em negócios, governo e parceiros fazem lançamento oficial da Expoacre

Foi dada a largada para a Expoacre, que será realizada de 31 de agosto a 8 de setembro, em Rio Branco. Nesta sexta-feira, 23, o governador do Acre, Gladson Cameli, e os membros da Diretoria Executiva do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Acre, Marcos Lameira, Kleber Campos e Vandré Prado, fizeram a apresentação da maior feira agropecuária no auditório do Sebrae, na capital acreana.

A feira conta com exposições, cursos, capacitações e reúne centenas de empreendedores, desde ambulantes a empresários, que expõem produtos diversos. Além disso, será palco de shows locais e nacionais de diversos segmentos.

A movimentação econômica nesse período traz bons resultados para o estado. A previsão, segundo a comissão organizadora, é que este ano o volume de negócios seja superior ao do ano de 2023, em que a Expoacre gerou R$ 325 milhões .

Governador assinou abertura da Expoacre 2024 nesta sexta-feira, 23. Foto: Diego Gurgel/Secom

“A Expoacre, a cada ano que se passa, tem tido resultados positivos e segue se ampliando. A nossa expectativa é melhor do que a do ano passado, para que a gente possa fazer bons negócios e mostrar para o mundo a capacidade que o Acre tem para quem quer investir no estado. Isso resulta em um governo forte, em uma economia que está reagindo, o que atrai pessoas que confiam e estão confiando em investir no estado”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

Dando continuidade à programação, os títulos de Rainha do Rodeio da Expoacre serão disputados por 12 candidatas neste sábado, 24, a partir das 19h, na esplanada do Palácio Rio Branco, na capital. Além do título de Princesa do Laço para o segundo lugar, a novidade é o título de Madrinha dos Peões, para a terceira colocada do concurso.

Para fomentar ainda mais as negociações nesse período, o governo do Estado anunciou o pagamento para aposentados e pensionistas, além de confirmar a data de pagamento para os servidores ativos. Ao todo, 55.517 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, serão contemplados, representando montante superior a R$ 441 milhões, referente à folha de pagamento de agosto.

Segundo o calendário divulgado, o pagamento para os servidores inativos e pensionistas será realizado na quarta-feira, 28, enquanto os servidores ativos receberão na sexta, 30.

Marcos Lameira abordou a expectativa de inovar este ano. Foto: Diego Gurgel/Secom

O superintendente do Sebrae e presidente em exercício da Federação do Comércio do Acre (Fecomercio-AC), Marcos Lameira, reforçou que, diante do sucesso da Expoacre Juruá, o desafio é maior na capital. E garantiu que todos os esforços estão sendo concentrados pensando em um ambiente propício para os negócios.

“Estamos trabalhando para que consigamos trazer o melhor resultado possível para os pequenos negócios e para toda a economia. Então, a busca é para que o Acre melhore cada vez mais seu ambiente de negócios. A gente atende aproximadamente 38 mil empresas, que são os pequenos negócios, e o Sebrae, dentro do seu espaço, vem trazer um pouco da transformação digital, via economia e ecossistema de inovação”, relatou.

O secretário da Agricultura, Luiz Tchê, informou que o evento traz ajustes, com o intuito de sempre buscar a melhoria da Expoacre. “Quero parabenizar todos que estão no parque, trabalhando para fazer a melhor Expoacre de todos os tempos. Adotamos, nas últimas edições, a medida de diminuir os espaços das secretarias e incentivar a iniciativa privada. O Sebrae e a Seagri são irmãos em prol dos produtores”, afirmou.

Expectativa é superar a movimentação econômica do ano passado. Foto: Diego Gurgel/Secom

Expoacre Juruá

Os esforços da organização da feira na capital estão voltados para que o evento repita o sucesso do interior, com a Expoacre Juruá, que teve recorde de público e de movimentação financeira, entre o fim de julho e o início de agosto. O balanço econômico foi de R$ 36,6 milhões e contou com a participação de um público estimado em 160 mil pessoas . Este ano, a Expoacre Juruá foi realizada antes da feira na capital.

Shows

Dia 1º/09 – Biguinho Sensação – 23h – Palco principal – Arena de shows Hamilton Brito;

Dia 02/09 – Marilia Tavarez – 23h – Arena de Rodeio;

Dia 03/09 – Limão com Mel – 23h – Arena de Rodeio;

Dia 04/09 – Nadson o Ferinha – 23h – Palco principal – arena de shows Hamilton Brito;

Dia 05/09 – Thalles Roberto – Show Gospel – 20h – palco principal – Arena de shows Hamilton Brito;

Dia 08/09 – Henry Freitas – 23h – Palco principal – arena de shows Hamilton Brito.

