Com apoio da FEM, projeto Cinema sobre Rodas será apresentado na Cidade do Povo

Para levar o cinema até as comunidades e alcançar um público que normalmente não tem acesso a essa linguagem artística, seja por insuficiência financeira ou distância geográfica, o projeto Cinema sobre Rodas será apresentado nesta sexta-feira, 23, no Centro Comunitário da Cidade do Povo, em Rio Branco, a partir das 17h.

Com emenda de autoria do senador Alan Rick, foi destinado para o projeto o montante de R$ 1 milhão. A realização do projeto é feita pelo Instituto Casa da Vida, e conta com o apoio do governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), que disponibiliza apresentação cultural, suporte artístico e de mobilização.

“A nossa primeira edição foi um sucesso, lá no Jequitibá. Agora contemplaremos a Cidade do Povo e até o final deste ano alcançaremos também as cidades do interior. Temos trabalhado ouvindo as comunidades que escolhem o melhor local pra realização e já convida os parentes, os vizinhos, os amigos para a programação que é pensada para as famílias. O nosso objetivo é proporcionar um momento de diversão para quem não consegue pagar para ir em uma sala de cinema comercial. A gente sabe que não é barato e muita gente não tem condição de proporcionar isso para os filhos, para a família. Nesse projeto, o cinema é para todos”, disse o senador Alan Rick.

Imagem: divulgação

Iniciado no dia 16 de agosto, no bairro Jequitibá, também na capital acreana, o Cine sobre Rodas, que conta também com o apoio do governo federal e será realizado em 60 localidades, com apresentações de filmes provenientes de produções nacionais.

“A ideia é levar o projeto a lugares onde os moradores não costumam frequentar cinemas, alcançando assim todos os públicos. Iniciamos nas regionais de Rio Branco e depois vamos levar aos demais municípios”, explica o coordenador do projeto, Everton Lima.

