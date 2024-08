Novos veículos e materiais didáticos otimizam operações de metrologia legal e qualidade do Ipem-RO

Com o intuito de otimizar as operações, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia (Ipem-RO) recebeu quatro novos veículos, que serão utilizados pelas equipes de fiscalização nas áreas de metrologia legal e qualidade. Os veículos foram recebidos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), na segunda-feira (19), na sede do Instituto, em Porto Velho. Além dos veículos, o governo de Rondônia entregou materiais didáticos, que serão destinados a ações voltadas para o setor comercial, empresarial e nas instituições públicas de ensino.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a aquisição dos veículos e materiais é fundamental para a realização das atividades do órgão, fortalecendo as ações de orientação e conscientização aos rondonienses.

Conforme o presidente do Ipem-RO, Carlos Albuquerque, a aquisição dos veículos foi possível com recursos financeiros repassados diretamente pelo Inmetro e os materiais pelo governo do estado. “Recebemos os recursos para adquirir novas viaturas e materiais, permitindo assim, mais suporte, conforto e segurança no cumprimento da missão dos fiscais”, ressaltou.

Materiais didáticos vão auxiliar nas atividades de conscientização

A entrega simboliza um reforço, tanto na infraestrutura quanto nas ações de conscientização e fiscalização. O material didático será utilizado no cronograma de atividades do Instituto no corrente ano e em 2025, visando levar informação aos consumidores.