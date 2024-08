Durante gestão Hildon Chaves, Prefeitura obteve Selo Diamante do Tribunal de Contas da União por anos consecutivos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da gestão do prefeito Hildon Chaves, conquistou, por anos consecutivos, o Selo Diamante no Radar da Transparência. O reconhecimento é atribuído pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Programa Nacional de Transparência, que destaca bons resultados na gestão pública em todo o país.

De 4.088 avaliações em todo o Brasil, apenas 89 receberam o Selo Diamante. A certificação é a mais alta do levantamento nacional que avalia a transparência dos dados em portais institucionais dos Poderes Executivo e Legislativo, do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos, dos Tribunais de Contas e das Defensorias Públicas.

Para que as instituições estejam aptas a receber o Selo Diamante, são avaliados quesitos como: acessibilidade, convênios e transparência, despesas, diárias, educação, emendas parlamentares, informações institucionais, informações prioritárias, ouvidora, planejamento e prestação de contas, receita, saúde, recursos humanos e contratos.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, destaca que, ao conquistar o Selo Diamante, a Prefeitura de Porto Velho se consolidou como transparente, eficiente e íntegra, demonstrando o compromisso com a população, a responsabilidade na administração dos recursos públicos, e a organização e dedicação para promover uma gestão pública eficiente e acessível.