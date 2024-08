Mariana Carvalho garante passarelas em Porto Velho com destinação de recursos

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, reafirmou seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população ao destacar a destinação de recursos que possibilitaram a construção de seis passarelas ao longo da BR-364, em Porto Velho. Com um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões, essas obras foram realizadas para garantir que pedestres possam transitar com maior segurança em trechos reconhecidamente perigosos da rodovia.

“É mais segurança e preservação de vidas, além da redução de riscos de acidentes envolvendo pedestres. As novas passarelas são estruturas que permitem a travessia em pontos críticos, onde eram registrados vários acidentes, e agora o pedestre pode atravessar sem medo”, afirmou Mariana Carvalho, que durante seu mandato como deputada federal foi a parlamentar que mais destinou recursos para Porto Velho.

Divulgação

As passarelas, construídas com um sistema estrutural misto que combina travessia metálica e rampas de acesso em concreto, já estão em pleno funcionamento, aumentando a segurança em locais estratégicos. Entre as áreas beneficiadas estão as proximidades da loja Havan, na entrada da cidade, o entorno do Atacadão, o acesso à Fimca, em frente ao Residencial Morar Melhor/Posto Carga Pesada, nas imediações do Bairro Novo e em frente ao Hospital do Amor.