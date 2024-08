Com apoio do Estado, Encantadas Jazz já atraiu cerca de 20 mil pessoas à Ilha do Mel

Em três finais de semana do mês de agosto, o Encantadas Jazz, festival de música que reúne artistas nacionais e internacionais, já atraiu mais de 20 mil visitantes à Ilha do Mel. São três dias de cultura, com programações que vão de sexta-feira a domingo. A expectativa é que o evento, que encerra em 1º de setembro, leve mais de 40 mil pessoas à ilha.

O festival tem apoio do Governo do Estado e consta no calendário de Eventos da Secretaria do Turismo. Segundo a organização, os dias 16, 17 e 18 deste mês atingiram o recorde de público na edição deste ano, com cerca de 10 mil turistas.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, reforça que a música é também uma forma de movimentar a economia local, especialmente neste mês de baixa temporada.

“Os turistas, músicos e apreciadores do jazz frequentam restaurantes, pagam pelo transporte nas embarcações e se hospedam nas pousadas locais. Tudo isso mostra ao empresário que o turismo é um setor que funciona como gerador de emprego e renda, mesmo na baixa temporada”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO– Em sua 2ª edição, mais de 80 atrações do jazz se apresentam durante todo o mês. Os shows, entre pagos e gratuitos, acontecem no palco Swamp, localizado em frente ao trapiche de desembarque na Praia de Encantadas.

Já passaram pelo palco artistas nacionais conhecidos no gênero, como Rebeca Friedmann Trio, Sotak Comfusion Family, Otávio Augusto Quarteto, DJ Snope, Cardozo Ethnic Jazzy, CWB Jazz Club, Loops On e DJ Selecta Manzana.

Outro destaque ficou por conta do “Finde Latino-americano”, entre os dias 9 e 11, que levou músicos e turistas estrangeiros às areias da Ilha do Mel. A programação contou com atrações vindas de países como Colômbia, Argentina, Paraguai e Peru.

Na ocasião, apresentaram-se a paraguaia Rafaela Mood, a banda colombiana Club Murakami, o grupo argentino Noise Jazz Merlo, os músicos da Festa Cheto Mal, também da Argentina, o paranaense Wes Ventura, além do artista peruano Willy Bronca.

A programação segue até o último final de semana de agosto. Para conferir o line-up completo do festival clique AQUI .

INCLUSÃO– Com medidas de acessibilidade, o festival oferece uma experiência mais inclusiva aos turistas com deficiência auditiva, graças a um profissional intérprete de Libras que acompanha os organizadores no palco e também os músicos, traduzindo as letras das músicas. O acesso ao local onde acontecem os shows também favorece a locomoção de pessoas com deficiência, como rampas de acessibilidade.

Segundo João Guilherme Furtado, um dos organizadores do evento e presidente do Instituto Ilha do Mel Visitors e Bureau, esse diferencial torna o evento mais democrático e inclusivo, o que também colabora na atração de visitantes.

“Conseguimos trazer um intérprete de Libras ao evento para que, justamente, uma gama maior de turistas seja impactada. Dessa forma os visitantes se sentem mais confortáveis e conseguem aproveitar o evento da melhor forma possível”, disse.

OUTRAS AÇÕES – Além das atrações musicais, o festival promove ações ambientais e aulas gratuitas de yoga aos domingos. Para atender os turistas que vão ao evento, a Associação dos Barqueiros do Litoral Norte do Paraná (Abaline) disponibiliza, nas noites de sexta-feira, uma barca extra, às 20 horas, no trapiche de embarque em Pontal do Paraná.