No Paraná, mais de dez empresas oferecem descontos no Feirão Nacional do Turismo

No 1º Feirão Nacional do Turismo, nos dias 24, 25 e 26 deste mês, o Paraná terá 11 empresas oferecendo descontos exclusivos nos seus produtos. São empresas do ramo de hotelaria, gastronomia, passagens aéreas e operadoras de turismo que oferecem pacotes prontos de viagem. Além disso, as principais companhias aéreas, com cobertura em todo o Brasil, também oferecem descontos exclusivos pelos seus sites. Este é o primeiro evento promovido pelo Ministério do Turismo com a participação simultânea de empresas em todos os Estados do Brasil.

O objetivo é promover uma venda de serviços com desconto para movimentar o turismo, especialmente na baixa temporada. O primeiro será presencial, no qual os empresários poderão vender seus produtos nos estandes montados pelos Estados. Nos outros dois dias, os descontos continuam nos sites das empresas participantes.

No Paraná, a venda presencial acontece no Mercado Municipal de Curitiba, das 9h às 18h. “É uma grande oportunidade para quem busca viajar ou conhecer novos lugares gastando menos. Assim como os paranaenses podem adquirir viagens mais baratas, nós teremos a oportunidade de receber pessoas de todo o país”, destacou o secretário do Turismo, Márcio Nunes.

A lista com as empresas participantes estão no site da Secretaria do Turismo do Paraná .

DESCONTOS– De acordo com a coordenação do Feirão Nacional do Turismo, os descontos e promoções ofertados são de responsabilidade e escolha das empresas participantes. No ramo das Operadoras de Turismo participam a Schultz, a CVC e a Paraná Tour.

Também tem descontos das empresas Iguassu City Tour, Serra Verde Express, Foz Plaza Hotel, Daj Resort & Marina, Virá Charme Resort, Restaurante Madalosso, Parque Vila Velha, e a empresa Cãomigo, focada em roteiros turísticos para tutores e seus animais.

Segundo a diretora de Promoção, Inovação e Inteligência Turística, da Setu, Andressa Szekut, além dos descontos a possibilidade de comprar pacotes e contratar serviços diretamente com os empresários, operadoras e agências de turismo atende a dois estilos de viajantes: os que gostam de receber tudo pronto e deixar a organização da viagem por conta das agências, e os que optam por montar seus próprios roteiros.

“Estamos abrindo espaço para que pessoas de diversas classes sociais possam conhecer o Paraná, apoiando promoções e descontos que, muitas vezes, são decisivos na escolha do turista ao planejar uma viagem”, disse.

OPORTUNIDADE– Para a gerente do Virá Charme Resort, localizado em Teixeira Soares, região Centro-Sul do Paraná, Michelle Thais Brambilla, participar do Feirão será uma oportunidade. “Enquanto empresa, estamos buscando sempre nos destacar. Agradecemos muito ao Estado por esse apoio, que reflete na visibilidade que estamos recebendo, nos negócios que estamos fazendo e na divulgação do município, que tem aumentado”, disse.

A empresa Cãomigo, especializada na oferta de roteiros turísticos pet friendly, ou seja, envolvendo os tutores e seus animais de estimação, participa pela primeira vez de um evento desta espécie ao lado do Estado. Maria Paula Mansur, sócia da marca, comenta que a iniciativa, já bem consolidada em São Paulo, pode crescer também no Paraná graças à oportunidade de participar do feirão.

“Temos a chance de mostrar e incluir a nossa marca dentro de outros mercados. A nossa expectativa é alta, porque já temos um roteiro dentro do Paraná, que acontece com tutores e seus pets em Morretes, no Litoral, então estamos bem empolgados”, afirmou.

FEIRÃO DO TURISMO– Marcada inicialmente para maio deste ano, a realização da 1ª edição do “Feirão do Turismo: Conheça o Brasil” foi adiada para este mês devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul na época. O evento também é um esforço para apoiar a retomada e recuperação do setor turístico do estado sulista.