Com mais de 16 imunizantes, Espaço Saúde já aplicou quase 5 mil vacinas desde sua implantação

Com o objetivo de ser um ponto central para informações sobre as principais campanhas de saúde e imunização, o Espaço Saúde já aplicou 4.868 vacinas desde sua inauguração, no dia 31 de maio. O atendimento ocorre em um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h.

De inciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), o Espaço Saúde tem por finalidade facilitar o acesso da população a serviços e orientações de saúde. No espaço são realizados diversos atendimentos, além da vacinação; incluindo aferição de pressão arterial e testes rápidos para hepatites virais, HIV e sífilis.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de incentivo à saúde da gestão focam na educação da população para os cuidados e bem-estar, fundamentais para a prevenção de doenças. A educação em saúde, no modelo adotado, tem se consolidado como uma ferramenta essencial para ampliar a eficácia das ações de controle e prevenção, além de aumentar a adesão da população. “A educação em saúde é um pilar fundamental da gestão. Ao orientar e conscientizar a população, o estado tem fortalecido as ações preventivas e de controle, garantindo mais qualidade de vida para todos.”

De acordo com a enfermeira-chefe do Espaço Saúde, Ana Paula Uchôa, em 73 dias de funcionamento, o local atendeu uma média de 60 pessoas por dia, aplicando cerca de 67,19 doses de vacinas diariamente. “O espaço foi criado para facilitar o acesso da população à imunização, onde são oferecidos serviços de promoção e prevenção de doenças, sendo a sala de vacinação um desses serviços”, explicou.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, enalteceu a parceria entre a Sesau e a Agevisa/RO. “O espaço é destinado às pessoas que, por algum motivo, estão impossibilitadas de se imunizar no horário comercial nas unidades básicas de saúde. O objetivo é tornar os serviços de saúde mais acessíveis, promovendo campanhas de prevenção de doenças e exercendo um papel educativo junto à comunidade”, destacou.

AGOSTO DOURADO

VACINAS DISPONIBILIZADAS