Cadastramento de currículos está disponível para vagas de estágio de nível superior no Iperon

O governo de Rondônia lança uma oportunidade para os estudantes de nível superior do estado, com a abertura de vagas para estágio no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia (Iperon) em diversas áreas. A oportunidade é para estudantes residentes no município de Porto Velho. Para participar do processo seletivo, os estudantes devem cadastrar o currículo no site https://universidadepatativa.com.br/.

Os interessados podem se candidatar para vagas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Comunicação Social e Informática, desde que tenham concluído pelo menos 50% do curso em sua área de interesse.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estágio é uma porta de entrada para o mercado de trabalho e uma oportunidade de crescimento profissional. “Com as vagas, o governo busca oferecer aos jovens rondonienses a chance de desenvolver habilidades e contribuir para a administração pública, preparando-os para futuros desafios,” ressaltou.

ESTÁGIO

Os estagiários selecionados vão receber uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.212 (um mil, duzentos e doze reais), além de auxílio transporte. De acordo com o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, a oportunidade é valiosa para obter experiência prática em um ambiente institucional. “O objetivo é proporcionar uma experiência enriquecedora para os estudantes. Estamos ansiosos para ver o impacto positivo que os novos talentos trarão para nossa equipe e para o estado”, frisou.