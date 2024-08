Lançamento da campanha a vereador de Dr. Santana reúne centenas de apoiadores

No último sábado, 17 de agosto, Dr. Santana deu início oficialmente à sua campanha para vereador de Porto Velho, com o número 25.555. O evento, realizado no Ypiranga Esporte Clube, reuniu centenas de pessoas e foi marcado por uma forte demonstração de apoio e confiança na liderança do candidato.

Em meio a um clima de alegria e entusiasmo, Dr. Santana discursou aos apoiadores sobre a importância do trabalho em conjunto com o povo.

“Com o coração explodindo de emoção, quero agradecer a Deus e a todos que estão aqui. Sou dependente de vocês para multiplicar nossos esforços e fazer as coisas acontecerem em lugares onde eu não consigo chegar. Não pretendo atuar sozinho, mas, com vocês, conseguiremos desatar todos os nós que ainda restam na nossa cidade”, afirmou Santana, visivelmente emocionado.

Ao chegar, o candidato fez questão de cumprimentar cada um dos que compareceram ao lançamento de sua candidatura a vereador. O evento ainda contou com um grande adesivaço, com mais de 300 veículos plotados, demonstrando o grande apoio à candidatura de Santana.

Entre as autoridades presentes no evento e que fizeram parte da frente de honra, estavam o prefeito Hildon Chaves, a candidata à prefeitura, Mariana Carvalho, e seu vice, Pastor Valcenir.

O prefeito Hildon, reconhecido pelo percentual de 92% de aprovação popular à sua gestão, destacou a forte aliança com Santana durante seus oito anos à frente da administração municipal de Porto Velho.

“O Santana é um dos meus melhores parceiros ao longo dos meus dois mandatos. Ele tem uma história e uma atuação efetiva na nossa capital. Porto Velho hoje é uma cidade completamente diferente da que encontramos há quase oito anos. E, sem sombra de dúvidas, o Santana foi uma peça-chave nessa transformação. Se há alguém que merece ser vereador de Porto Velho, é o Santana”, afirmou Hildon.

Divulgação

A candidata a prefeita, Mariana Carvalho, também expressou sua confiança no sucesso de Santana nas urnas e na Câmara. “Tenho certeza de que o Dr. Santana vai honrar sua cadeira na Câmara pelo compromisso que tem com a nossa gente. Os nossos caminhos sempre estiveram no mesmo rumo, e, mais uma vez, estamos juntos pelo mesmo propósito: fazer uma Porto Velho cada vez melhor. Que possamos ter uma caminhada muito abençoada e, principalmente, que, no dia 6 de outubro, possamos comemorar a vitória”, disse Mariana.

Divulgação

O final do evento foi marcado pela oração feita pela mãe do Dr. Santana e por uma grande festa com todos os presentes, em comemoração ao lançamento de sua candidatura.

“Vocês não me encontrarão só no gabinete, mas nas ruas, no comércio, nas casas, ao lado de vocês, lutando pelos seus direitos. A emoção é grande, falta voz, mas não falta vontade de fazer de Porto Velho um lugar cada dia melhor. Eu conheço essa cidade profundamente e jurei defender a saúde, a educação e a infraestrutura. Estou aqui porque quero moradia para a população, e quero ser o vereador que vai fiscalizar e entregar essas realizações à população”, finalizou o candidato Dr. Santana.