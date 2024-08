Unidade móvel passa a fortalecer ações de coleta de sangue desenvolvidas pelo Governo de RO

O governo de Rondônia recebeu do Ministério Público do Trabalho (MPT) uma unidade móvel para coleta de sangue, coordenada pela Fundação Estadual de Hematologia e Hemoterapia (Fhemeron). A unidade é totalmente equipada e conta com estrutura adequada para atender doadores, visando auxiliar as equipes dos hemocentros durante os trabalhos de coleta externa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a chegada da unidade móvel contribui para o fortalecimento de políticas públicas que garantam acesso à saúde para todos, tendo como missão salvar vidas.

O presidente da Fhemeron, Reginaldo Girelli ressaltou que, o veículo será um meio de transporte que ampliará as ações externas da entidade. “A população é a maior beneficiada, o que contribuirá, efetivamente, para as missões em todo o estado. Inicialmente, algumas atividades serão realizadas em parceria com outras secretarias, a fim de mobilizar doadores e despertar o interesse de outras pessoas pelas ações solidárias.”

ESTRUTURA

A unidade móvel é composta com diferentes equipamentos e aparelhos modernos, incluindo uma câmara de conservação de 180 litros, destinada ao armazenamento de sangue, cadeiras automatizadas, elevador para Pessoas com Deficiência (PcD) e barras estabilizadoras. O ônibus também conta com ambiente climatizado, promovendo conforto e segurança no atendimento prestado.

Conforme informações da Fhemeron, com a chegada da unidade serão firmadas parcerias com secretarias e outros órgãos estaduais para a realização de coletas externas nos municípios. Além da iniciativa, o transporte também deverá contribuir com outras atividades correlatas, que incluem ações itinerantes desenvolvidas pela entidade, no estado.