Pavilhão da Agricultura Familiar vai estar presente na Exposição Agropecuária em Porto Velho

As feiras organizadas pelo governo de Rondônia têm evidenciado e fortalecido as produções dos agricultores familiares. Com o propósito de gerar mais visibilidade, a próxima edição vai estar concentrada no Pavilhão da Agricultura Familiar durante a Exposição Agropecuária de Porto Velho (Expovel), que acontece no período de 21 a 25 de agosto, no Parque dos Tanques, na Capital.

De iniciativa da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), o pavilhão conta com área de 10×40 metros e com a participação de 20 produtores rurais de diferentes regiões do estado. De acordo com o coordenador da Agricultura Familiar da Seagri, Eduardo Seti, os agricultores familiares de Rondônia vão expor e comercializar os produtos agroindustrializados em suas propriedades, com o incentivo do governo do estado, por meio do Programa de Verticalização da Agricultura Familiar (Prove). O pavilhão conta também com o espaço institucional, onde os visitantes poderão obter conhecimentos sobre as ações da secretaria.

“Os segmentos que vão estar presentes são embutidos, defumados, doces, geleias, compotas, derivados do leite, café e cacau, além de plantas ornamentais. A Seagri também disponibiliza uma van e um caminhão para transportar os produtores e as produções. Os veículos percorrem o eixo da BR-364, vindo de Vilhena a Porto Velho. Ou seja, os agricultores familiares são assistidos com o apoio logístico pelo governo de Rondônia. A estadia fica por conta da contrapartida dos produtores”, explicou o coordenador.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as feiras têm um impacto significativo no fortalecimento da agricultura familiar, promovendo a valorização dos produtos locais e contribuindo para a sustentabilidade econômica dos produtores. “Trata-se de uma estratégia assertiva do governo, que tem gerado aquecimento na comercialização dos produtores das famílias envolvidas, além de estabelecer conexões e expansão das atividades, gerando renda e desenvolvimento às regiões. Um ganho para os agricultores familiares e, também ao estado”, ressaltou.

Plantas ornamentais também serão expostas PAVILHÃO DA AGRICULTURA

“Com a participação na exposição, os produtores da agricultura familiar poderão evidenciar, ainda mais, os trabalhos e terão a oportunidade de ampliar os negócios. É importante ressaltar que, esse trabalho vem sendo feito, mensalmente, com a promoção das feiras, que, além de garantir um ambiente de troca, experiências e conhecimentos; potencializam a comercialização dos produtos, aumentando assim, a visibilidade e fortalecendo a renda”, salientou.