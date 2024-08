Euma Tourinho diz lutar contra políticos profissionais, se esquecendo de quem a ‘Apadrinhou’ no MDB e lhe garantiu a candidatura

Em release distribuído por sua equipe aos jornais e à mídia em geral, e na sabatina realizada na última semana pelo Grupo Rondovisão, a candidata do MDB Euma Tourinho disse que vai lutar contra os políticos profissionais.

Vejam o que diz o release distribuído pela equipe de mídia da candidata do MDB:

“Ao final, a pré-candidata à prefeita Euma Tourinho afirmou que escolheu ser candidata a prefeita de Porto Velho por ter coragem de enfrentar políticos profissionais e resolver os problemas que Porto Velho precisa.”

Euma foi indicada e apadrinhada pelos poderosos do MDB: Raupp, Confúcio, Pimentel e o presidente regional da sigla, o deputado federal Lucio Mosquini. Será que são esses os políticos profissionais contra os quais Euma vai lutar? Será que ela veio também para combater o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi?

Euma é uma cristã nova no MDB, cuja campanha está derretendo como gelo; seu candidato a vice-prefeito escolhido na campanha já debandou. Nas pesquisas publicadas, aparece nas últimas colocações, empatada com o candidato do PSOL/Rede, Samuel Costa. Nas entrevistas que participa, só fala de si mesma e da família.

Os emedebistas da capital estão furiosos com Euma por ela dizer que vai lutar contra os políticos profissionais. Para eles, isso inclui Confúcio, Amir Lando, Raupp, Mosquini, Pimentel, José Luiz Lenzi, Tomas Correia, Neirival Pedraça, Domingos Sávio e Josafá Malheiros. Com essa posição, Euma afasta ainda mais as lideranças da capital e de todo o partido.

O MICO NA OAB

Durante evento na OAB, realizado na última quinta, a candidata do MDB apareceu com um cartaz ridículo pedindo para que Mariana participasse dos debates, esquecendo-se de que ainda não houve nenhum debate, que deverão acontecer somente no final de setembro e começo de outubro. A candidata Mariana já se comprometeu a participar de todos os debates. O mais interessante é que, em um evento da OAB para combater também as fake news, a candidata do MDB usa desse expediente para conseguir algum destaque na mídia.

Divulgação

A nominata do MDB só lançou 14 nomes, e destes, uns cinco podem nem se engajar na campanha.