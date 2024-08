Prefeitura ressalta a importância do acolhimento de crianças e adolescentes que sofreram violação de direito

Visando mobilizar a sociedade para aumentar a abrangência do serviço “Família Acolhedora”, que encaminha crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio familiar, por medida judicial, para lares temporários, a Prefeitura de Porto Velho, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), vem promovendo encontros em diversas instituições para esclarecer dúvidas e orientar a população sobre o serviço de acolhimento.

Na manhã da última sexta-feira (16), a equipe da Semasf esteve no auditório da Defensoria Pública do Estado (DPE/RO). Com o slogan "O acolhimento é temporário, o amor é para a vida toda", o objetivo desses encontros é reforçar a importância do acolhimento em lares que darão o suporte afetivo necessário que um ambiente institucional não pode oferecer às crianças e adolescentes que sofreram violação de direito e tiveram que ser retiradas do convívio familiar, por decisão judicial, buscando evitar sequelas afetivas e comportamentais que o acolhimento Institucional pode acarretar.

Dando seguimento ao processo de seleção das famílias que se inscreveram para serem acolhedoras, a equipe da Semasf vem buscando intensificar as mobilizações, direcionado também sua abrangência para os servidores do estado que podem contribuir no serviço. As últimas mobilizações foram destinadas aos servidores do Tribunal de Justiça (TJ/RO), Ministério Público Estadual (MPE/RO) e Defensoria Pública de Rondônia.

Família Acolhedora é o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes que vivenciam situações de abandono

"É importante ressaltar a responsabilidade da sociedade como um todo, com relação às crianças e adolescentes. Acredito que nós podemos contribuir, na medida da nossa capacidade, para a formação desses indivíduos, proporcionado a essas crianças e adolescentes, que muitas vezes, nunca tiveram um lar estruturado, uma vivência familiar, abrindo a perspectiva desses indivíduos, tornando-os adultos melhores", destacou o secretário da Semasf, Álvaro Mendonça.

FAMÍLIA ACOLHEDORA

O Família Acolhedora é o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes que vivenciam situações de abandono ou violação de direito em lares temporários de famílias voluntárias da comunidade, para que tenham direito à convivência familiar e comunitária desses jovens, dentro de um ambiente saudável e seguro.

A ideia de ser temporário é para que essas crianças possam estar retornando aos lares originários ou para familiares próximos. Caso não seja possível o retorno ao convívio familiar de origem, a criança ou o adolescente é encaminhado para adoção. A família, durante o acolhimento, recebe uma ajuda de custo, um subsídio no valor de um salário-mínimo mensal (enquanto durar o acolhimento) para custear as necessidades da criança ou adolescente acolhido.

Capacitações que fazem parte da etapa seguinte para a seleção

CAPACITAÇÕES

Para as pessoas que se inscreveram no processo para acolhimento do serviço da Família Acolhedora, por meio de formulário, disponibilizado por QR Code (Clique aqui para acessar o formulário e para mais informações), ou que fizeram o cadastro diretamente na sede do Creas em Porto Velho, as capacitações que fazem parte da etapa seguinte para a seleção, serão realizadas nos dias 20,21 e 22, das 19h às 22h, no auditório do Creas.

HABILITAÇÃO E SELEÇÃO

Após essa etapa, é feito uma avaliação das famílias que atenderam aos requisitos para o acolhimento, que é o processo de habilitação, com visitas da equipe técnica nas famílias cadastradas. A seleção das pessoas aptas a serem famílias acolhedoras, tem que atender alguns critérios:

- Participar ativamente das capacitações;

- Apresentar a documentação exigida (disponibilizado no formulário);

- Ser maior de 21 anos;

- Não é necessário ter cônjuge;

- Residir em Porto Velho há mais de dois anos.

SERVIÇO

Para esclarecer dúvidas, entrar em contato pelo telefone: (69) 98473-6021; ou pelo e-mail: [email protected] ou na sede do Creas, localizado na rua Geraldo Ferreira, 2166, bairro Agenor de Carvalho.