Centro Pop Dom Moacir Grechi atende população em situação de rua em Porto Velho

Garantir o acesso a direitos básicos de educação, saúde e cidadania às pessoas em situação de rua é o objetivo do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) Dom Moacyr Grechi.

O Centro oferece o serviço de atendimento psicossocial, oficinas, encaminhamento para os serviços de emissão de documentos, saúde, garantia de segurança alimentar com a oferta de café da manhã e almoço, além de espaço para higiene pessoal, lavanderia e guarda pertences.

Na semana do dia 19 de agosto ( Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua) o Centro Pop em parceria com a rede de serviços ofertará atendimento médico (Curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas), atividade de empregabilidade com o Sine Municipal através do projeto Avante!, acesso à Carteira de Identidade Nacional (CIN) com o Sine Municipal e atividades culturais e artísticas.

O Centro também faz o encaminhamento para os serviços de emissão de documentos

A coordenadora do Centro, Maria do Socorro Leite Ferreira, analisa que por estarem em situação de rua, muitas vezes, eles não se reconhecem como detentores de direitos e se isolam da vida em sociedade cada dia mais, e o serviço do Centro, atua orientado sobre seus direitos e fortalecimento das relações familiares, com atividades de socialização e a construção de novos projetos de vida.

O Centro Pop atende pessoas que estão em situação de rua ou que utilizam ela como estratégia de sobrevivência e já possui 1300 pessoas cadastradas que recebem o serviço, apesar do Censo Rua 2021 apontar 427 pessoas em situação de rua. Diariamente são atendidas aproximadamente 100 pessoas. A rotina do local começa às 8h com o café da manhã e atendimento socioassistencial e finaliza às 18h.

A organização do local e as refeições são feitas por servidores com a participação dos próprios beneficiários.

Um dos desafios do Centro é motivar o retorno aos estudos, pois a escolarização é um dos fatores que dificultam a reinserção no mercado de trabalho. O Censo Rua realizado no ano de 2021 identificou que 55% dos entrevistados não completou nem o ensino fundamental. O objetivo é ofertar mais oficinas de capacitação profissional para oportunizar que eles possam trabalhar.

Serviço

A localização do Centro Pop fica na rua Joaquim Nabuco, nº 2874, bairro São Cristóvão.