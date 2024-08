Obras de reforma e ampliação da maternidade e do centro obstétrico do Hospital de Base seguem em ritmo constante

O governo de Rondônia vem realizando a fiscalização da obra de reforma e ampliação da maternidade e do centro obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), em Porto Velho. Ambos desempenham papel fundamental na assistência às gestantes e lactantes, oferecendo cuidados durante e pós-parto, além de atenção especializada aos recém-nascidos. Com salas de parto equipadas e personalizadas, o centro de obstetrícia está preparado para realizar procedimentos .

A construção ocupa uma nova ala próxima à atual maternidade do HBAP. A obra está na fase de finalização das instalações elétricas e hidráulicas, execução de revestimento, pisos e paredes em porcelanatos, instalações de aparelhos de ar-condicionado e de gases medicinais, além do forro de gesso acartonado.

O investimento total é de R$ 3.830.901,89 (três milhões, oitocentos e trinta mil, novecentos e um reais e oitenta e nove centavos), que engloba a reforma e ampliação das áreas de internação, salas de parto, banheiros e infraestrutura das salas cirúrgicas. Também será criado um bloco de segurança para os profissionais de saúde que trabalham em regime de plantão, assegurando condições adequadas para o exercício de suas funções.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, ressaltou o compromisso com a entrega da obra. “Estamos empenhados em concluir a referida obra no prazo estabelecido, garantindo que todas as etapas sejam realizadas com eficiência, pois entendemos a relevância em oferecer uma estrutura moderna ao atendimento à saúde das mulheres e recém-nascidos,” pontuou.

As obras proporcionarão melhorias nas condições de trabalho da equipe de saúde

A obra inclui a construção de 41 leitos, distribuídos em 14 enfermarias na maternidade e 4 quartos de internação, além de 2 centros cirúrgicos. O projeto prevê, ainda, uma sala de Recuperação Pós-Anestesia (RPA) com 3 leitos, e 1 sala de assistência ao recém-nascido, equipada com 5 berços aquecidos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da obra para a saúde pública no estado. “A reforma e ampliação da maternidade são essenciais para aumentar a capacidade de atendimento, oferecendo mais conforto e segurança para mães e recém-nascidos. Por isso, mobilizamos a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e a Seosp para assegurarem que a obra seja concluída com maior celeridade possível,” afirmou.