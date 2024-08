Governador Marcos Rocha junto com Mariana Carvalho iniciam campanha rumo ao predio Relógio

O governador Marcos Rocha participou da grande mobilização que marcou o início da campanha de Mariana Carvalho à prefeitura de Porto Velho. O grande ato político, nos primeiros minutos desta sexta-feira (16), contou com um grande adesivaço de veículos e reuniu aliados, lideranças e candidatos a vereador que estão engajados na campanha da candidata.

Mariana Carvalho disse que estava felilz com a presença do governador Marcos Rocha no pontapé inicial de sua campanha. “O governador é um grande parceiro da capital e tem compromisso com a nossa população. Com certeza, é uma honra ter a sua presença e contar com o seu apoio nessa caminhada à prefeitura de Porto Velho”.

A mobilização ocorreu na Avenida Santos Dumont, próximo à passarela do Espaço Alternativo. Foi a primeira grande ação da campanha de Mariana Carvalho.