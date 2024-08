Aula inaugural do projeto “Agente Mirim da Cidadania no Trânsito” é promovida pelo Detran

Com o objetivo de levar educação de trânsito para alunos do ensino fundamental, o governo de Rondônia promoveu a aula inaugural do projeto “Agente Mirim da Cidadania no Trânsito”. A iniciativa foi realizada no Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II-1), em Porto Velho, na quarta-feira (14), e proporcionou para a escola, palestras educativas, atividades recreativas, lúdicas e atrações divertidas para oportunizar conhecimento. O evento também contou com a oferta de materiais de educação no trânsito para as crianças.

A ação é executada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O projeto piloto mobilizou estudantes do 6º ano do ensino fundamental para conhecerem de perto as disposições básicas sobre a prudência no tráfego das vias.

O projeto tem carga horária de 40 horas e está vinculado ao programa “Educar para a Vida”. Segundo o diretor da Escola Pública de Trânsito, Welton Roney, o trabalho desenvolvido nas escolas é fundamental, pois desenvolve possibilidades de entendimentos acerca dos fatores que condicionam o dia a dia no trânsito. “Estamos satisfeitos com a 1ª edição do projeto. Temos certeza que levando conhecimento às crianças, vamos alcançar resultados significativos. O que eles aprendem aqui, vão multiplicar com os pais e amigos. Isso é educação”, enfatizou.

Atividade levou palestras educativas, atividades recreativas e lúdicas

De acordo com o diretor-adjunto do Detran-RO, Heberth Aldimas, a aula inaugural do projeto fortalece o compromisso da gestão estadual em proporcionar segurança e educação no trânsito da cidade. “Fico feliz quando vejo essas crianças reunidas querendo aprender mais sobre a educação no trânsito. Uma criança com conhecimento é multiplicadora dessa informação, e esse é o nosso objetivo”, salientou.