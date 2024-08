Mariana Carvalho reforça sua fé e compromisso com Porto Velho em encontro com lideranças evangélicas

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, reafirmou seu compromisso e prontidão para liderar o município em uma reunião com lideranças evangélicas. Durante o encontro, ela destacou que sua força e capacitação para enfrentar a campanha eleitoral vêm de sua fé em Deus.

“Estou determinada a continuar trabalhando por Porto Velho. Aqui, há amor, trabalho, e respeito pelas pessoas e pelas famílias. Dedico-me integralmente em tudo o que faço, e, embora a vida na política não seja fácil, é a força de Deus que sempre me sustentou e capacitou para encarar tanto a campanha quanto uma futura gestão municipal ao lado do pastor Valcenir,” declarou Mariana.

Ela enfatizou ainda seu desejo de ver Porto Velho como uma cidade próspera, com qualidade de vida e oportunidades para todos, especialmente para os mais necessitados. “Que Deus abençoe nossa jornada e nos conceda uma campanha vitoriosa e guiada por Sua bênção,” concluiu.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, reconhecido como um dos mais bem avaliados do país, também expressou seu apoio à candidatura de Mariana. “Estou aqui para destacar a importância de continuarmos o trabalho que iniciamos em Porto Velho. No passado, quando poucos me conheciam, o apoio da Mariana foi decisivo para nossa vitória. Hoje, temos uma Prefeitura e um Governo alinhados, com todas as condições para avançarmos. Tenho plena confiança de que Mariana, junto com o pastor Valcenir, são as pessoas certas para conduzir nossa capital e continuar construindo uma Porto Velho cada vez melhor", acentuou

O pastor Valcenir, candidato a vice-prefeito, fez um discurso simbólico e fervoroso. “Isso não é sobre mim ou Mariana, é sobre Porto Velho. Estamos aqui para assumir um compromisso público com os cristãos desta cidade, baseado nos pilares do plano de governo de Mariana Carvalho. Ela é a pessoa que Deus está levantando para nos abençoar ainda mais em Porto Velho. Vamos acolher com fé e esperança nossa futura prefeita,” declarou.

Entre as lideranças políticas presentes, o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, também expressou sua confiança na campanha de Mariana Carvalho. “É uma bênção caminhar ao lado de Mariana e do Pastor Valcenir. Tenho certeza de que conquistaremos o coração de Porto Velho", disse.