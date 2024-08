Expovel vai contar com transporte coletivo em horários estendidos para os dias da exposição

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), com o objetivo de facilitar o acesso da população à Exposição Agropecuária de Porto Velho (Expovel) e o retorno para casa, vai garantir transporte coletivo em horários estendidos, inclusive, como na última edição da feira, serão realizadas alterações no trânsito nas imediações do Parque dos Tanques, onde acontecerá o evento de 21 e 25 de agosto.

Segundo a diretora do Departamento de Transportes da Semtran, Adriana Rosa, neste ano, a Expovel, com entrada gratuita, acontece em dois períodos. “O primeiro nos dias 16 a 18 de agosto, quando ocorre a escolha da rainha e a vaquejada, com encerramento previsto para 00h30. Então, teremos ônibus saindo do parque para os terminais do Mariana, Orgulho do Madeira, enfim, que têm os mesmos nomes das linhas e que sairão do local 1h”, explicou.

Já no período de 21 a 25 deste mês, serão apresentados os shows afirmou a diretora. “Estes mesmos terminais terão linhas durante esses dias, porém, saindo às 2h. Vamos disponibilizar uma linha especial, denominada “500 - Parque Exposição”, que fará o trajeto Centro/Expovel, a partir das 18h até meia-noite, nos dois períodos. Detalhe importante, a passagem não será gratuita, sendo o mesmo valor da tarifa normal”, afirmou Adriana.

Ainda conforme Adriana, as linhas que atenderão de 16 a 18 de agosto – com saída do evento 1h terão destino aos bairros Mariana, Orgulho do Madeira, Jardim Santana, 4 de Janeiro e Guajará, Morar Melhor, Ulisses Guimarães, Cristal do Calama, Novo Horizonte, Cohab Floresta, Norte Sul e Cidade Nova. Quanto à programação especial, de 21 a 25 de agosto, com saída da feira às 2h, as mesmas linhas serão contempladas.