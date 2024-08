Mariana Carvalho assina Pacto em Defesa da Democracia e Combate à Desinformação e Fake News nas eleições

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, reafirmou seu compromisso com a integridade e transparência no processo eleitoral ao assinar o Pacto em Defesa da Democracia, Combate à Desinformação e Fake News, promovido pela OAB Rondônia na noite de ontem, 16.08. O evento reuniu candidatos ao cargo de prefeito da capital.



Em seu discurso, Mariana Carvalho destacou a necessidade de uma campanha eleitoral ética, onde as propostas viáveis prevaleçam sobre os ataques pessoais. "Precisamos garantir uma campanha respeitosa, limpa e com propostas que realmente possam ser concretizadas, para que conquistemos a confiança dos eleitores e mostremos que, na política, é possível sim transformar planos em ações durante os próximos quatro anos", afirmou.



Ela também sublinhou alguns pontos do seu plano de governo, com foco em áreas como saúde, educação, desenvolvimento econômico e agricultura familiar. Entre as propostas, Mariana deu ênfase à criação do primeiro Hospital Municipal de Porto Velho, ressaltando que os recursos já estão assegurados e que a área destinada à construção já está sendo preparada. Ao reconhecer os avanços alcançados pela atual gestão do prefeito Hildon Chaves, frisou que ainda há muito a ser feito para continuar progredindo.

Divulgação

Mariana Carvalho encerrou seu discurso agradecendo à OAB Rondônia, aos apoiadores e aos demais candidatos presentes, demonstrando seriedade, equilíbrio e maturidade política. Ela reforçou sua determinação em enfrentar os desafios necessários para ampliar a transformação da capital rondoniense, por meio das realizações que apresentará aos porto-velhenses durante a campanha eleitoral.