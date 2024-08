Governo do Paraná libera recursos para fortalecer turismo dos Campos Gerais

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta semana com empresários de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, na divisa com os Campos Gerais. O encontro, que ocorreu na Cabanha São Rafael, teve como objetivo discutir o fortalecimento do turismo na região, que conta com grandes riquezas naturais, como a Escarpa Devoniana, o Buraco do Padre e o Rio dos Papagaios.

Durante o encontro, Ratinho Junior destacou o potencial turístico do Paraná, que já conta com o segundo maior destino do Brasil em número de visitantes: as Cataratas do Iguaçu. “Nos últimos anos tivemos crescimento de 23% no número de turistas que visitaram o Estado. O turismo gera emprego e renda e por isso estamos investindo nessa estruturação por todo o Paraná”, afirma.

“Nosso foco não está somente em grandes cidades, como Foz do Iguaçu, que já é reconhecida nacional e internacionalmente, mas também o turismo regional, de proximidade. São regiões onde a pessoa pode passar o dia, desfrutar das belezas e atrativos, deixar o dinheiro para o empresário local e voltar para casa, fomentando a região”, complementa.

O governador também se comprometeu a investir cerca de R$ 12 milhões para a construção de uma estrutura para uma feira de produtos artesanais de Balsa Nova. A obra, que será realizada pela Secretaria das Cidades (Secid), funcionará como um centro comercial, tornando-se mais um atrativo para turistas conhecerem a região.

O Instituto Purunã, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável de São Luiz do Purunã, distrito de Balsa Nova, apresentou outras iniciativas ao governador que visam o fortalecimento do turismo. Além disso, os empresários relataram as dificuldades enfrentadas para atrair mais visitantes.

Entre elas estão a obtenção de licenciamentos e regulamentações específicas para o turismo em regiões de preservação, principal ativo dessa região. Para isso, o Estado irá trabalhar, junto ao Instituto Água e Terra (IAT), para verificar que medidas podem ser tomadas para a exploração desse segmento na região sem deixar de lado o cuidado com o meio ambiente.

São Luiz do Purunã já conta com pousadas e propriedades rurais. O turista pode desfrutar de um cardápio típico e passear por amplas áreas verdes, seja de bicicleta, a cavalo ou mesmo com uma boa caminhada, indo desde o turismo recreativo até o de aventura, passando por nascentes, riachos, cachoeiras e diversos outros atrativos, tudo isso a cerca de 50 quilômetros de Curitiba.

“Nosso plano de turismo nasce a partir da ideia de que o serviço gera empregos e oportunidades, então não está somente ligada a produção de alimentos nessa região, que é muito forte, mas complementar essa renda com o turismo de natureza, que hoje é tão importante”, destaca o presidente do Instituto Purunã, Mariano Lemanski. “Fazer com que as pessoas da cidade entendam o quanto é importante preservar a saúde do campo.”

PLANOS —Em 2019, o escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados desenvolveu o Plano de Diretrizes para o Fortalecimento do Turismo e Desenvolvimento Rural de Balsa Nova. O objetivo é unir empresários, prefeitura, Instituto Purunã e Governo do Estado, por meio do IAT e Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), para desenvolver a região, pouco explorada do ponto de vista turístico.

Uma das principais demandas apresentadas pelos empresários diz respeito à infraestrutura urbana, sobretudo para melhorar as vias de acesso e a região central de São Luiz do Purunã. Para isso, entre as propostas está a instalação de um centro de informações no centro de Balsa Nova, além da criação de rotas turísticas.

PRESENÇAS —Participaram do encontro com empresários de Balsa Nova os secretários de Comunicação, Cleber Mata, e de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; os diretores-presidentes da Invest Paraná, Eduardo Bekin, e do IAT, José Luiz Scroccaro; o deputado estadual Alexandre Curi; entre outras autoridades.