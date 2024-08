Mariana Carvalho inicia campanha ao lado do governador Marcos Rocha, do prefeito Hildon Chaves e lideranças

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, deu início a sua campanha nos primeiros minutos desta sexta-feira (16), acompanhada do governador Marcos Rocha, do prefeito da capital, Hildon Chaves, e demais aliados, lideranças e candidatos a vereadores que integram sua base de apoio.



A mobilização ocorreu na Avenida Santos Dumont, próximo à passarela do Espaço Alternativo, com um grande adesivaço. Junto com Marcos Rocha e Hildon Chaves, Mariana adesivou alguns veículos para marcar o início da campanha.



“Foi mais um grande ato político, reunindo grandes lideranças que nos apoiam nesta caminhada, marcando o começo da nossa campanha, que será propositiva, sustentada em propostas, ouvindo a comunidade e construindo um plano de trabalho que contemple os anseios dos porto-velhenses ”, destacou Mariana.

Divulgação

O candidato a vice-prefeito, Pastor Val (PL), também estava presente. Além do governador e do prefeito, participaram da mobilização o senador Marcos Rogério, os deputados federais Maurício Carvalho, Coronel Chrisóstomo e Cristiane Lopes, e vários candidatos a vereador com seus apoiadores e lideranças.



“Foi uma largada sensacional, mostrando que estamos motivados, mas com os pés no chão e preparados para levar uma mensagem positiva, de crescimento de nossa cidade. Reunir o governador, o prefeito e outras tantas lideranças, mostra que nossa candidatura tem apoio, tem sustentação para um eventual mandato e por isso vamos às ruas com entusiasmo, pois temos certeza de que teremos respaldo para fazer muito mais por nossa capital”, finalizou Mariana.