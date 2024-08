Fundação Elias Mansour e Instituto Brasileiro de Museus assinam Acordo de Cooperação Técnica do Programa (re)Conexões

Como parte da programação da Semana do Patrimônio Cultural no Acre, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) fizeram o lançamento do Programa (re)Conexões com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), no auditório do Museu dos Povos Acreanos, nesta quinta-feira, 15.

Presidentes da FEM, Minoru Kinpara, e do Ibram, Fernanda Castro, assinam Acordo de Cooperação Técnica do Programa (re) Conexões. Foto: Lucas Dutra/FEM

Para o chefe do Departamento do Patrimônio Histórico do Estado (DPHE), Ítalo Facundes, o Acre hoje vive um momento especial com a presença do Ibram e a participação em mais esse projeto de incentivo ao setor de museus. “Estamos integrando as discussões para as propostas de políticas públicas museais e isso é muito importante para reforçar nossa identidade cultural. Nossa inserção nesse planejamento é fundamental para que nossas demandas, que são únicas, possam ser visibilizadas”, destaca Facundes.

A presidente do Ibram, Fernanda Castro, enfatizou que a determinação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, é de que sejam feitas escutas em todos os estados do país.

Presidente do Ibram, Fernanda Castro, destaca esforço conjunto para a elaboração de políticas públicas para o setor museal. Foto: Alex Machado/FEM

“A ideia dessa escuta coletiva é restabelecer os laços entre os entes federativos e estimular, consolidar e ampliar a participação da comunidade. Vamos ouvir e construir juntos as diretrizes do setor museal, discutindo coletivamente a revisão do Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) para o fortalecimento do Sistema Brasileiro de Museus (SBM) e do 8º Fórum Nacional de Museus, que este ano acontecerá em Fortaleza”, explica.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, agradeceu a parceria do Ibram, do Ministério da Cultura (MinC) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que têm empenhado grandes esforços para apoiar a cultura no estado.

Presidente da FEM, Minoru Kinpara, agradece apoio do Ibram, do Minc e do Iphan na reorganização de espaços de cultura. Foto: Lucas Dutra/FEM

“Nossos museus são espaços de memória que garantem a nossa identidade e são fundamentais para a formação das nossas crianças e jovens, que são a maioria do público visitante. O governador Gladson Cameli tem investido na recuperação desses espaços em todo o estado e brevemente estaremos reabrindo esses locais que contam a nossa história”, enfatiza Kinpara.

Ainda na tarde desta quinta-feira, foram realizadas a discussão e a divisão dos grupos por eixos temáticos e a apresentação dos resultados, que serão levados para votação e aprovação no 8º Fórum Nacional de Museus, em novembro.

Integraram o dispositivo de honra na solenidade o superintendente do Iphan no Acre, Stênio Cordeiro de Melo; o coordenador do MinC no Acre, Marcelo Alves Brum; Ítalo Facundes, do DPHE; a presidente do Ibram, Fernanda Castro; o coordenador do Museu dos Povos Acreanos, Ferleno Ferreira; e o presidente da FEM, Minoru Kinpara.

The post Fundação Elias Mansour e Instituto Brasileiro de Museus assinam Acordo de Cooperação Técnica do Programa (re)Conexões appeared first on Noticias do Acre .