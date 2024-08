Para preservar a vida, Detran-RO realiza mais de 300 ações de fiscalização em Porto Velho

A falta de atenção e imprudência são fatores protagonistas em sinistros de trânsito. Tais ações podem ser evitadas com atitudes prudentes. Com o objetivo de alertar os condutores de veículos em Porto Velho, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) tem intensificado as ações fiscalizatórias na capital. Somente nos primeiros sete meses de 2024, o Detran-RO realizou mais de 300 ações de prevenção e promoção à vida na Capital.

O Departamento Estadual de Trânsito, através da Diretoria Técnica e Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), trabalhou em seis temáticas desenvolvidas estrategicamente para a redução do número de sinistros, sendo elas:

“Duas Rodas Uma só Vida” e “Corta Giro”

Entre janeiro e julho de 2024, foram realizadas 55 operações destinadas à combater as infrações de trânsito cometidas por motociclistas em Porto Velho. Além de promover a fiscalização, a ação também atuou na linha da educação e conscientização no tráfego nas vias.

“Operação Lei Seca” e “Apoio Operacional e Logístico”

Durante sete meses de trabalho, o Detran-RO também promoveu ações de combate à embriaguez no volante e de apoio operacional e logístico em grandes eventos na capital rondoniense. Os projetos desenvolvidos têm a finalidade de promover educação, conscientização e segurança no trânsito.

O diretor-técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito, Brenno Victor explicou que, o trabalho é de fundamental importância para garantia de um trânsito seguro. “Nosso objetivo é proteger a vida, não trazer prejuízos ao cidadão, mas sim cuidar do seu maior bem. A presença da fiscalização é um fator que inibe a conduta imprudente da população, consequentemente, garante segurança e conscientização no trânsito.”

“Quatro Rodas Uma Vida”

Além disso, a Autarquia também promoveu fiscalização convencional, com abordagem de veículos irregulares, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Outra operação destaque no período foi a “Quatro Rodas Uma Vida”, que trabalhou na temática de inspeção de automóveis.

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, todo o trabalho segue o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), aderido em 2022, que estabelece metas para a redução de, no mínimo, 50% das taxas de mortes no trânsito, no período de 10 anos.