Mariana Carvalho inicia campanha ouvindo a população e apresentando propostas concretas

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho (União Brasil), anunciou que está preparada para iniciar sua campanha eleitoral, marcada para a próxima sexta-feira, 16 de agosto. Comprometida com uma abordagem transparente e respeitosa, Mariana enfatizou que seu foco será em propostas que correspondam diretamente às necessidades dos porto-velhenses, reafirmando sua disposição em ouvir e interagir com a população.



“Vamos começar com determinação e mantendo o foco em propor soluções para as demandas de Porto Velho. Queremos olhar nos olhos das pessoas, acolher suas ideias e firmar compromissos sólidos com nossa população. A campanha será transparente e positiva, sempre voltada para apresentar ideias que funcionem. Nosso objetivo é dar continuidade ao que já funciona na gestão do prefeito Hildon Chaves, que tem nos apoiado nesta caminhada; aprimorar o que ainda precisa de melhorias e levar ao conhecimento dos porto-velhenses as inovações e avanços que pretendemos implementar,” declarou Mariana.



Durante este período de pré-campanha, conforme autorizado pela legislação eleitoral, Mariana Carvalho tem se reunido com lideranças e moradores de diversas regiões da cidade, reforçando seu compromisso de manter um diálogo aberto e verdadeiro, aproveitando essas oportunidades para apresentar suas propostas. “Tenho recebido manifestações sinceras de apoio em cada encontro, o que nos dá ainda mais força para seguir adiante. Em cada local que visitamos, o carinho das pessoas nos motiva. Ao longo da campanha, vamos mostrar por que nossas propostas são as mais adequadas para tornar Porto Velho uma cidade ainda mais justa e acolhedora. Nosso trabalho e trajetória, aliados a um compromisso sólido com nossa capital, serão evidenciados de forma clara e objetiva,” afirmou a candidata.



Mariana Carvalho já apresentou oficialmente seu plano de governo ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e confirmou presença em todos os debates previstos, incluindo o tradicional evento da OAB Rondônia, onde se comprometerá publicamente a realizar uma campanha ética, sem ataques pessoais.