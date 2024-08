Seca extrema no Rio Madeira ainda afeta navegação e força medidas emergenciais

O Rio Madeira, em Porto Velho, ainda atravessa o período crítico de seca extrema, com o nível das águas registrando apenas 2,16 metros nesta quarta-feira, 14 de agosto. A situação tem impactado diretamente a navegação, que atualmente opera com um volume de carga reduzido e sob a proibição de tráfego noturno.

Até o momento, Porto Velho enfrenta um período prolongado sem chuvas, o que torna mais grave a situação do Rio Madeira. Especialistas também estão monitorando as condições meteorológicas no Peru e na Bolívia, que podem influenciar o regime de chuvas na bacia do Madeira. A Defesa Civil Municipal está em alerta e tem monitorado de perto os efeitos dessa seca severa. No próximo dia 30, a Defesa Civil participa de reunião da Sala de Crise Hídrica da Região Norte, convocada pela Agência Nacional de Águas (ANA), onde serão discutidas atualizações sobre a crise e possíveis medidas de enfrentamento.

Em resposta à escassez de água potável decorrente da seca, a Defesa Civil Municipal tem distribuído hipoclorito de sódio nas comunidades do médio Madeira. Entre as localidades atendidas estão Estrada do Belmont km 13, Cujubinzinho, Ramal do Jacú, Calderita, Bom Será, Brasileira, Boca do Jamary, Itacã, São Sebastião, Maravilha, Silveira, Mutuns, São Miguel, e Bom Jardim.