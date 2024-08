Candidatos ao Serviço Família Acolhedora receberão curso de capacitação

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizará curso de capacitação aos candidatos ao Serviço Família Acolhedora nos próximos dias 20, 21 e 22 de agosto, à partir das 19h, no auditório do Creas, à rua Geraldo Ferreira, 2166, bairro Agenor de Carvalho.

Famílias interessadas em participar do Serviço Família Acolhedora podem se inscrever no cadastro do município. O serviço busca dar afeto e cuidado individualizado à criança e adolescente que tiveram seus direitos violados e foram afastados do convívio familiar por meio de medida de proteção.

O acolhimento familiar é coordenado pela Semasf e tem por objetivo a garantia de direitos de crianças e adolescentes preconizado no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)

A família, durante o acolhimento, recebe uma ajuda de custo, um subsídio no valor de um salário-mínimo mensal (enquanto durar o acolhimento) para custear as necessidades da criança ou adolescente acolhido.

A inscrição pode ser feita aqui.

Para esclarecer dúvidas, entrar em contato pelo telefone: (69) 98473-6021; ou pelo e-mail: [email protected]