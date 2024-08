Dizem que o grupo do Léo Moraes cabe numa Biz, mas após falar com ele o vice da Euma Tourinho desistiu da candidatura. Tem foto

E o presidente do Sinjur é condenado na Maria da Peia, quer dizer, na Maria da Penha. É o presidente do sindicato onde dirigentes foram farrear em Guaratuba; PGE entra com ação contra policial de Cacoal que era integrante da Draco II

A equipe do Entrelinhas pede perdão antecipadamente, pois está em Alta Floresta e recebeu informações estranhas, e está difícil verificar a veracidade sobre que está acontecendo em Porto Velho. Recentemente o articulista Herbert Lins disse que o grupo do candidato Léo Moraes (Podemos) cabia num Camaro. Agora, segundo dizem, cabe em uma Biz.

Vice

De acordo com o que apurou o blog, essa alegação é devido ao fato de Léo Moraes ter escolhido uma ex-assessora de seu gabinete para ser sua candidata a vice. E, segundo fontes, isso aconteceu após um grande mistério em relação a quem seria o vice. Ou no caso, a vice.

Conversa

Mas, mesmo que seu grupo seja pequeno, após uma conversa com Léo Moraes na OAB, o candidato a vice de Euma Tourinho (MDB) desistiu. Agora ele é ex-candidato, na realidade. É complicado escrever sobre isso longe de Porto Velho, mas uma fonte treinada em leitura labial chegou a alegar que o ex-vice estava reclamando, contando uma série de coisas a Léo Moraes.

Escolha

O Entrelinhas já havia relatado que Euma Tourinho tinha escolhido seu vice sem consultar os emedebistas. Dizem que, na convenção, quase ninguém sabia que o vice seria ele. E agora, de acordo com o que falam, o homem não aguentou. Mas o pessoal do blog não entende o que ele não aguentou ou quem ele não aguentou. Há um mistério em torno da desistência.

Faz propaganda

E por incrível que pareça, fontes ainda dizem que, após perder o vice, que não aguentou, Euma Tourinho passou a fazer propaganda do candidato Célio Lopes (PDT). E ainda não se sabe o que o ex-vice não suportou. Ou quem ele não suportou. A equipe do blog está longe e por isso não consegue apurar direito.

Maledicentes dizem que Euma Tourinho está fazendo propaganda para o 12, no caso, para Célio Lopes

Maledicência

Mas depois de olhar mais atentamente o perfil de Euma Tourinho no Instagram a equipe do Entrelinhas verificou que não há como dizer que ela está pedindo votos para Célio Lopes, que concorrerá a prefeito de Porto Velho com o número 12. Pode ser que ela não esteja fazendo campanha para ele de forma consciente, e que só esteja perguntando se o eleitor prefere a foto número 1 ou a número 2. Mas de qualquer forma está parecendo que está lá o número 12, de Célio Lopes. Pelo menos aparentemente. Ou talvez ela esteja dizendo que um candidato a vice já foi, e que agora está procurando por um segundo candidato.

Liga Célio, liga Célio, liga Célio

Tem que ligar

De qualquer forma, Célio Lopes deveria ligar para Euma Tourinho e agradecer pela publicidade gratuita. Quando Célio Lopes disse que iria ocupar todos os espaços possíveis na pré-campanha, ninguém imaginou que isso incluiria o Instagram da candidata do MDB. Se ele não telefonar, o Entrelinhas ficará cobrando dele.

Direita burra

Existe a direita e existe a direita burra, que só sabe p#nt#lh#r os outros. E para complicar, ainda tem alguns políticos de Rondônia que aproveitam a onda para tentar ganhar dividendos e sacanear nobres pares que trabalham pelo estado. Tem Nikolas que usa muito bem isso, tem Gaya, tem Marçal, e tem gente do estado tentando surfar na onda dos muito doidos.

Novo

No partido Novo tem alguns malucos mesmo. E tem eleitor de Rondônia que acredita no que eles dizem, sem perceber que são políticos querendo somente ficar em evidência, muitas vezes contando lorotas. Tem político de Rondônia que olha isso tudo e resolve jogar para a galera, e tem eleitor que fica cobrando os demais parlamentares, que estão ocupados com coisa mais importante.

Ministro

O mais incrível é que tem eleitor de Rondônia achando que alguns deputados derrubarão o ministro Alexandre de Moraes. Nem mesmo os deputados malucos estão acreditando nisso. Somente jogam para a galera. E depois tem direitista burro chamando todo esquerdista de burro. E ficam p#nt#lh#nd# políticos de Rondônia que estão trabalhando em algo útil para o estado.

Draco II

A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia está movendo ação civil em face de Wilson Lourenço de Souza Incerte, pelo fato de ele supostamente ter recebido salários em duplicidade no mês de novembro de 2022, quando estava cedido para a prefeitura de Cacoal, cobrando a devolução desses valores. Lourenço foi integrante da Draco II, criada em 2018, responsável pela Operação Pau Oco, que indiciou várias pessoas por ilícitos penais junto à Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), dentre elas o ex-governador Daniel Pereira.

Ação

A ação civil de n° 7006210-98.2024.8.22.0007 tramita 4ª Vara Civil da Justiça Estadual, em Cacoal. Aqui você pode dar uma olhada em parte do material. E tem um ex-delegado da Draco II que é candidato a prefeito de Ouro Preto do Oeste. É o delegado ao qual são atribuídos áudios vazados. Quem ouve, se arrepia, quando é explicado um suposto plano para tomar o poder no estado, com prisão de prefeitos. Aliás, aparentemente com operações supostamente orquestradas para prender prefeitos.

Sinjur

E por falar em coisa de Polícia e de Justiça, o presidente do Sinjur foi condenado devido à Lei Maria da Peia, quer dizer, Maria da Penha. Adivinha qual é a acusação? E pensar que ele pede voto a mulheres quando é candidato. Sinjur é o sindicato dos servidores do Poder Judiciário. É aquele sindicato do trem da alegria para Guaratuba (PR).

R$ 100 mil

A diretoria do Sinjur teria gasto R$ 100 mil para ir a Guaratuba. Ao todo, 21 diretores viajaram. Oficialmente foram participar de um congresso. Mas… 21 de uma vez? R$ 60 mil teriam sido gastos com passagens, e o restante com hospedagem no Rota do Sol Apartament Hotel. Segundo dizem, os associados estão revoltados com a gastança.