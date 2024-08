Feriados são preferência de viajantes brasileiros

Image by tawatchai07 on Freepik

Os brasileiros buscam mais por voos, hospedagem, aluguel de carros e viagens em períodos específicos do ano, de acordo com o Relatório de tendências de viagem 2023, elaborado pelo metabuscador Kayak. O levantamento indicou, por meio de gráficos, que os picos de buscas ocorrem em dias próximos a feriados nacionais, principalmente no segundo semestre do ano, que tem maior incidência dessas datas.

Christoph Weissenback, proprietário da Startup Design e criador do site Calendário 2025, destaca que no próximo ano serão oito feriados prolongados. “O ano de 2024 é bissexto, com um dia a mais em fevereiro as datas comemorativas foram jogadas para frente e isso impactou na ausência dos conhecidos feriadões, mas em 2025 serão oito, ao todo”.

Os oito feriados citados por Weissenback são o Carnaval, em 3 e 4 de março; a Sexta-feira Santa, que em 2025 será em 18 de abril e fará com o dia de Tiradentes, em 21 de abril, um feriado prolongado; o dia do trabalhador, em 1º de maio, que cairá em uma quinta-feira, assim como Corpus Christi, em 19 de junho, o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro e o Natal e Ano novo.

A pesquisa do Kayak utilizou dados de buscas feitas entre 2019 e o primeiro semestre de 2023 e, além de revelar as tendências de oportunidades de viagens para os brasileiros, apontou quando as viagens começaram a ser pesquisadas.

Planejamento de viagens

Ainda segundo o relatório, os viajantes brasileiros buscam voos internacionais, em média, com doze semanas de antecedência, e oito semanas antes para viagens nacionais. Em relação à hospedagem, ao planejar viagens para o exterior, o brasileiro leva três semanas a mais buscando hospedagens em comparação com viagens dentro do país.

Weissenback fala sobre o uso de ferramentas virtuais para o planejamento de viagens e outros objetivos de organização pessoal. “Agora o planejamento para o próximo ano está começando lentamente e os calendários impressos só chegarão no final do ano. Uma funcionalidade do calendário on-line é que ele mostra os feriados de cada estado, isto raramente está disponível na versão impressa”, afirma.

Para o empresário, um calendário on-line pode trazer acessibilidade, uma vez que a utilização do site é gratuita e as informações ficam disponíveis por um longo período mas, se for necessário, também é possível imprimir o calendário.

Para mais informações, basta acessar: calendario2018brasil.com.br/