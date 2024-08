Evento de cicloturismo em Porecatu deve atrair mais de 500 participantes

Estão abertas as inscrições para o 5º Pedal Solidário, evento cicloturístico que acontece em Porecatu, no Norte do Paraná. Com objetivo de despertar no público o interesse pela atividade, integrando atletas amadores e profissionais, a programação acontece no dia 22 de setembro em uma aliança do esporte com paisagens, atrativos e serviços ligados ao turismo municipal e regional.

A expectativa dos organizadores é de atrair cerca de 500 participantes. Para além da competição, os atletas e familiares dos ciclistas ajudam a movimentar a economia local ao frequentar restaurantes, se hospedar em hotéis e também o comércio local.

A largada do pedal acontece às 8h, no Estádio João Lunardelli. Ao longo dos trajetos de 30 km (percurso Light), 45 km (percurso Sport) e 80 km (percurso Pró), os participantes passam por trilhas e caminhos que contemplam as paisagens naturais e urbanas da região.

Os inscritos terão direito a kits, medalhas de participação, fotos e café da manhã. O valor arrecadado com a venda dos ingressos será totalmente revertido a um asilo municipal de Porecatu. Para mais informações e acesso as inscrições, basta clicar AQUI .

“O cicloturismo é um exemplo de turismo responsável, onde quem ama cuida. Os participantes têm seus compromissos com o meio ambiente, aliando o esporte à saúde e também gerando emprego e renda com o turismo local”, destaca o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

ATRATIVOS– Localizada às margens do Rio Paranapanema, na divisa com São Paulo, Porecatu, que será a sede do evento, fica a aproximadamente 470 km de Curitiba. Durante a década de 1970, a área territorial da cidade foi parcialmente alagada para a criação da Usina Hidrelétrica de Capivara. A paisagem do local é recheada de espaços verdes, rios e lagos, com grande potencial dentro do turismo de pesca. Outros pontos turísticos do município são a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, a Casa da Cultura e o Museu Municipal José Jabur.