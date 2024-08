Governo de RO entrega materiais esportivos confeccionados por internos para projeto social em Porto Velho

Com o intuito de incentivar a prática esportiva, foram entregues pelo governo de Rondônia ao projeto “IfroAtleta Cidadão”, do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), na última terça-feira (13), 50 bolas de futebol de salão e de campo. A entrega aconteceu na sede da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em Porto Velho.

As bolas entregues pela Sejus, são confeccionadas nas penitenciárias Médio Porte – Pandinha e Milton Soares de Carvalho, ambas na Capital, por 70 internos do projeto “Pintando a Liberdade“, que objetiva reintegrar por meio do trabalho, reduzindo a ociosidade dentro das unidades prisionais, além de contribuir com a entrega de materiais de boa qualidade a programas que atendem a sociedade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as iniciativas de reintegração, além de diminuir o ócio dentro das unidades prisionais, devolve à população um instrumento de fomento ao esporte. “O esporte é um grande aliado para a saúde física e mental, bem como, na formação de bons cidadãos, reduzindo índices de criminalidade. Nesse sentido, o governo tem investido em projetos com finalidade social, que fazem a diferença na vida de muitos atletas, além de ser fundamental à reinclusão social”, ressaltou.

Projeto atende apenas jovens devidamente matriculados em instituições de ensino

PROJETO ESPORTIVO

São praticadas no projeto “IfroAtleta Cidadão” as modalidades esportivas de futsal, futebol, basquetebol, voleibol, handebol e atletismo, por 2 mil jovens matriculados no ensino público e privado, entre 13 e 17 anos, e jovens indígenas entre 11 e 18 anos, de 13 municípios do estado, que recebem uma bolsa da instituição no valor de R$ 100 para ajuda no transporte e alimentação; durante a participação no projeto.

O coordenador-geral do IfroAtleta Cidadão, Olakson Pedrosa destacou que, o projeto foi construído, principalmente, para suprir a necessidade da prática de atividades físicas e o cuidado com a saúde emocional dos alunos.

Durante a entrega, o secretário da Sejus, Marcus Rito enfatizou que, a parceria com o Ifro é mais uma oportunidade para o sistema penitenciário agregar valor social ao que é produzido. “Quando alguém está estudando e inserido em projetos esportivos que visam a prevenção da criminalidade, a bola que está sendo entregue não é só uma bola, mas sim, um instrumento para manutenção deste objetivo, então, é nisso que o governo está investindo, na prevenção para que futuramente o sistema penitenciário não precise corrigir.”